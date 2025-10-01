Aviso de podóloga: el papel de aluminio es útil para los bocatas, no para calentar pies

Las redes sociales no descansan. Cada semana nos regalan un disparate nuevo disfrazado de “truco infalible”. Esta vez, la ocurrencia convertida en tendencia consiste en cortar un trozo de papel de aluminio y forrar las plantillas de los zapatos con él para no pasar frío. Y ojo al detalle lacrimógeno, que nunca falla, como reclamo para ablandar los corazones de los padres: practicar con los zapatos de los más pequeños de la casa. Y sí, has leído bien, es el mismo papel de plata con el que envuelves el bocata o tapas la lasaña del domingo.

Cansada de que una y otra vez le mandaran el vídeo con el truco del papel de plata para tener los pies calientes, la podóloga pediátrica Neus Moya se ha plantado en su cuenta de Instagram con un vídeo en el que pone los puntos sobre las íes y desmontar la chaladura viral que arrasa en las redes sociales. Su respuesta ha sido tan clara como contundente: "El papel de plata por sí solo, en principio, no proporciona calor en los pies. Y ni sé si debe ser muy cómodo para el peque”, comenta en la publicación.

En su vídeo, Moya explica que el papel de aluminio refleja calor por radiación, sí, pero para eso necesita una fuente clara de calor y una capa de aire. Dentro de un zapato sudado, la ecuación se rompe. “Si el pie suda, la humedad queda atrapada, lo que puede aumentar la sensación de frío y el riesgo de hongo, aunque le hagamos agujeritos”, avisa la podóloga. Vamos, que de calefacción portátil nada: más bien una sauna húmeda en versión cutre.

Qué hacer para no tener los pies fríos



Por si fuera poco, la especialista también aprovecha su vídeo para desmontar otro de los supuestos milagros que se atribuye el truco viral: que el papel de aluminio ayuda a aliviar dolores. Rotundo zasca: “El frío puede aumentar la sensación dolorosa en enfermedades reumáticas, pero no las causa y no se previenen con papel de plata”. En cristiano: no hay truco mágico, solo incomodidades extra y la posibilidad de acabar con un bonito souvenir en forma de hongos en los pies.

¿Alternativas sensatas? Existen y se pueden encontrar en cualquier zapatería. Plantillas térmicas diseñadas para el frío, algunas con una capa de aluminio (pero ojo, combinada con aislantes y lana virgen, que sí retiene calor y humedad). “Algunas pueden llevar una capa de aluminio, pero lo combinan con otras capas”, explica Neus Moya. No hace falta descubrir América, es tan sencillo como comprar lo que ya está pensado para eso.

Así que, si este invierno quieres sobrevivir al frío, hazle caso a la podóloga: el papel de plata seguirá siendo fiel compañero del bocata de chorizo o del táper de lasaña. De los zapatos, mejor mantenerlo lejos.