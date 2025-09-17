El simple truco con tu pomo que causa revuelo en Europa por su efectividad para disuadir a los ladrones

Un ladrón tratando de entrar en una casa, en una imagen de archivo

Preservar la seguridad de una vivienda es algo fundamental para evitar problemas de robos. Los ladrones suelen decantarse por objetivos que a priori son fáciles y les van a causar pocos problemas.

Ese es el motivo por el que en Europa se está recomendando aplicar un truco muy simple y económico que puede llegar a disuadir a los delincuentes de fijar tu inmueble como lugar adecuado para robar.

Se trata de poner papel de aluminio en el pomo de la puerta de casa. La medida ha causado revuelo en el viejo continente, ya que algunas personas la apoyan y otras la ven como totalmente inútil.

La clave reside en que el papel de aluminio puede ser suficiente para ejercer un efecto psicológico disuasorio sobre los ladrones, quienes probablemente piensen que hay otras viviendas más fáciles de robar que la que cuenta con ese barato material en la puerta.

Dependiendo de las condiciones lumínicas, el papel de aluminio puede llegar a brillar y dar la impresión de que en el inmueble existe una cámara de seguridad o un sistema de alarma para evitar robos.

Además, lo que se consigue con el papel de aluminio sí o sí es ruido si se manipula la puerta. Ese sonido puede llegar a alertar a los vecinos de que algo extraño está sucediendo en la casa de al lado.

También puede aplicarse a ventanas

Para llevar a cabo este truco, se tiene que envolver la manilla de la puerta con el papel de aluminio. Simplemente hay que tener cuidado de que el material no quede demasiado apretado para que así pueda producir sonido si se toca. La medida también puede aplicarse en otras zonas de la vivienda a través de las que pueden entrar los ladrones, como las ventanas.

En cualquier caso, cabe destacar que esta medida es un simple complemento a otras más importantes para evitar robos, como es la instalación de una cerradura de alta seguridad o de un sistema de alarma.