Científicos británicos lo confirman en 'Nature': nueva vía de entrada de coronavirus de murciélago a células humanas, pero descartan que vaya a provocar una pandemia inminente

Importante descubrimiento científico en materia de salud. Un equipo internacional de investigadores, dirigidos por el Instituto Pirbright (Reino Unido) ha identificado un coronavirus de murciélago del este de África capaz de entrar en las células humanas.

Tal y como se explica en el estudio, publicado en la prestigiosa revista científica Nature, aunque el virus, el coronavirus del dermatoderma (CcCoV) KY43, o CcCoV-KY43, puede unirse a un receptor celular que se encuentra en el pulmón humano, las pruebas preliminares realizadas en Kenia sugieren que no se ha propagado a la población humana local.

Los expertos concluyen que los alfacoronavirus (alfaCoV) pueden utilizar diversos receptores para entrar en las células humanas. En lugar de trabajar con virus "vivos", los científicos utilizaron una base de datos pública de secuencias genéticas conocidas, GenBank, para seleccionar y sintetizar proteínas de "espiga" de alfacoronavirus, incluidos 27 virus aislados originalmente en murciélagos, y las compararon con una biblioteca de receptores de coronavirus que se encuentran en células humanas.

Las proteínas de la espícula sobresalen de la superficie de los coronavirus, incluido el SARS-CoV-2, y se unen a receptores específicos en las células humanas, desencadenando la infección.

Financiado en gran parte por el Consejo de Investigación de Biotecnología y Ciencias Biológicas (BBSRC) de UK Research and Innovation y el Fondo Nacional de Investigación (NRF) del Gobierno de Kenia, el estudio reunió la experiencia del Reino Unido y Kenia para demostrar que el CcCoV-KY43 puede unirse a la glicoproteína humana CEACAM6.

El equipo del Instituto Pirbright, la Universidad de Cambridge, el Programa de Investigación KEMRI-Wellcome Trust, la Universidad de York y los Museos Nacionales de Kenia afirman que sus hallazgos demuestran que los alfacoronavirus (alfaCoV) pueden utilizar diversos receptores para entrar en las células humanas.

"Hasta ahora, hemos identificado un receptor. El reto es encontrar los demás"

Dalan Bailey, jefe de grupo del Instituto Pirbright, ha destacado que "antes de nuestro estudio, se asumía que la mayoría de los alfacoronavirus utilizaban solo uno o dos receptores posibles para entrar en su huésped, y la única diferencia radicaba en la especie a la que podían acceder. Ahora sabemos que los alfacoronavirus podrían utilizar una gran variedad de receptores adicionales para entrar en las células".

Por su parte, Stephen Graham, catedrático de Interacciones Virus-Huésped en la Universidad de Cambridge (Reino Unido) ha señalado que "las proteínas de la espícula viral son como llaves que encajan en cerraduras (receptores del huésped) para abrir la puerta y entrar en una célula. Hasta ahora, hemos identificado un receptor del alfaCoV. El reto ahora es encontrar los demás".

"Estamos encantados de que la plataforma de descubrimiento de receptores humanos que hemos desarrollado en la Universidad de York haya identificado un nuevo receptor del coronavirus. Confiamos en que esta prometedora tecnología será muy útil para identificar receptores de otros virus importantes", ha añadido el profesor Gavin J. Wright, de la Universidad de York (EEUU).