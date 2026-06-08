Preguntan a Lamine Yamal por el idioma que hablan en el campo: su respuesta lleva más de un millón de reproducciones

La actualidad tiene el foco puesto en la visita del papa León XIV a España o en las elecciones del Real Madrid, que se celebraron este domingo y que tuvieron en Florentino Pérez al ganador de los comicios, pero esta semana, en el mundo del deporte, hay otra noticia que va a marcar las próximas fechas: el inicio del Mundial de fútbol 2026, que se va a disputar en México, Estados Unidos y Canadá.

A tan solo siete días de que debute la selección española en la cita más importante del mundo del fútbol, el jugador del FC Barcelona y estrella de España, Lamine Yamal, ha logrado una gran relevancia con un vídeo que ha publicado en sus redes sociales.

En una respuestas que iba haciendo a los aficionados ha tenido que responder a preguntas como la que le han hecho sobre el idioma en el que se comunica en el campo y en el vestuario.

"A ver, ¡en el campo somos las selección de España y hablamos español! Con el árbitro, en inglés referee, yellow card (árbitro, tarjeta amarilla). Nada más, inglés y español", ha respondido.

El vídeo, que lo ha compartido en X la cuenta de Movistar Deportes, ha sumado ya más de 1,1 millones de visualizaciones, más de 8.000 me gusta y más de 500 compartidos.

El camino de España en el Mundial

La selección que dirige Luis de la Fuente, actual campeona de Europa y una de las favoritas al título mundial, hará su debut el próximo lunes, a las 18 horas contra Cabo Verde, que se estrena por primera vez en un Mundial tras una clasificación histórica.

El segundo encuentro que afrontará la selección será el próximo día 21 a la misma hora, donde jugará contra Arabia Saudí. Seis días más tarde y a las 2 de la madrugada, España disputará el partido contra Uruguay en el que, a priori, se jugaría la primera posición del grupo.