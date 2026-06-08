Muchos se fijan en lo que hace Ayuso momentos antes de saludar a Sánchez: da para tesis doctoral

Si hay algo que gusta en España son los saludos entre representantes políticos que no se llevan del todo bien. En las últimas horas ha dado mucho que hablar el encuentro, muy breve, entre Pedro Sánchez e Isabel Díaz Ayuso momentos antes de recibir al papa Leon XIV en Madrid, donde aterrizó este sábado.

"El saludo viral de Ayuso a Pedro Sánchez antes de recibir al Papa en Madrid", titulaba, por ejemplo, el diario deportivo AS en YouTube, dejando claro que el momento ha sido cuanto menos curioso.

Aunque no ocurre nada fuera de lugar, el presidente del Gobierno se detiene durante unos segundos a saludar a la embajadora de España en el Vaticano y exministra de Educación, Isabel Celáa.

Esto hace que las cámaras que grababan el acto se detuviesen más de lo habitual en el rostro de la presidenta de la Comunidad de Madrid, que mira para todos los lados antes de estrechar la mano del presidente del Gobierno, con el que tiene una tensa relación y al que llegó a llamar "hijo de puta" por mencionar a su hermano en el Congreso de los Diputados.

El primero al que saludó Sánchez fue a Bolaños y tras Celáa y Ayuso le tocó el turno al alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida. Las redes se han llenado de bromas con este momento y de mensajes analizando el momento.

Pero esta no ha sido la única foto que ha protagonizado Ayuso y que ha sido viral en redes sociales. También lo ha sido una en la que aparecen junto a ella el vicepresidente Carlos Cuerpo y la vicepresidenta Yolanda Díaz.

Una imagen tomada en un encuentro con rostros de la cultura desde el Movistar Arena de Madrid donde han acudido famosos de la talla de Antonio Banderas y donde Leon XIV ha escuchado a deportistas, artistas y personas del mundo de la empresa como Antonio Garamendi, de la CEOE.