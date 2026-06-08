Cazas de la OTAN derriban un dron que había entrado en el espacio aéreo de Letonia

Imagen de archivo de un caza alemán Eurofighter asignado a la base aérea de la OTAN en Lielvarde, Letonia.

Vuelven a sonar las alarmas de la OTAN, tras una nueva violación del espacio aéreo de territorio aliado por un dron, de momento, de origen desconocido. Cazas de la Alianza Atlántica derribaron este lunes sobre Letgalia, en el este de Letonia, un dron extranjero que había accedido a su espacio aéreo.

Según han trasladado las propias Fuerzas Armadas Nacionales del país báltico en un comunicado, el incidente habría sido fruto de una operación enmarcada en la guerra electromagnética rusa. Cabe recordar que la pasada semana, un dron marítimo ucraniano estalló en el puerto de Constanza, esta vez en Rumanía, a medio kilómetro de una terminal petrolera.

Desde Bruselas también encuadraron lo sucedido en esta infraestructura marítima rumana, que es clave en lo relativo al transporte de cereales —de gran interés económico para Kiev y capaz de producir hambrunas a escala mundial si se corta—, en esas acciones de guerra híbrida y tecnológica.

Primera alerta, una "posible amenaza" activó dos aviones de combate

Previamente, las Fuerzas Armadas letonas ya habían dado la voz de alerta mediante una publicación en la red social X. Advirtieron de que acababan de detectar la existencia de una "posible amenaza" en las regiones de Alūksne, Ludza, Balvi y Rēzekne. También anunciaban que dos cazas pertenecientes a la misión de patrullaje del espacio aéreo báltico de la OTAN habían sido activados y se dirigían a neutralizar el peligro.

Cabe señalar que el caso del dron marítimo pirateado en Rumanía no ha sido el único caso que ha hecho saltar las alarmas en el seno de la Alianza Atlántica y que ya se había registrado otro caso en dicho país, pero dejando víctimas mortales. Se trató de la explosión de un dron ruso contra un bloque de apartamentos en la ciudad de Galați, al este del territorio rumano.