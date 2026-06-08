El inesperado regalo que le ha hecho Pedro Sánchez a León XIV: "Símbolo de paz"

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se ha reunido este lunes con León XIV en la Nunciatura Apostólica de Madrid en los minutos previos a su visita al Congreso de los Diputados. Será la primera vez que un papa hace un discurso desde la tribuna de oradores de la Cámara Baja.

Durante la reunión, de una duración de veinte minutos, Sánchez ha regalado al pontífice un bonsái de olivo español, de 13 años de edad. Según Moncloa, el presidente del Gobierno ha decidido obsequiarle con este curioso regalo porque "se trata de una especie que lleva siglos enraizada en la historia, la cultura y la economía de España y que representa el equilibrio perfecto entre la tradición y la innovación, entre el respeto por las raíces históricas y la adopción de la vanguardia tecnológica". Y añade: "El olivo es símbolo universal de paz, diálogo y entendimiento, unos valores compartidos por España y el Vaticano".

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha llegado a las 09:26 horas a la Nunciatura Apostólica de Madrid entre gritos de "¡Fuera! ¡Fuera!" de varias personas agolpadas en la calle de enfrente al edificio.

La agenda del papa en su último día en Madrid es muy intensa. Después de acudir al Congreso, el Papa se reunirá con los obispos españoles en la sede de la Conferencia Episcopal Española (CEE), y realizará un saludo. Tras ello, almorzará con los prelados en la Nunciatura Apostólica. Además, el Pontífice también tiene prevista una reunión de carácter privado en Nunciatura con víctimas de abusos.

El Papa reanudará su actividad pública ya por la tarde en la que recorrerá la capital en papamóvil. El primer desplazamiento será a las 18.00 horas para asistir a una oración y homenaje a la Virgen de la Almudena en la catedral homónima, situada junto al Palacio Real a menos de un kilómetro de la Puerta del Sol.

El último destino de la agenda del Papa será el encuentro multitudinario a las 19.00 horas en el Estadio Santiago Bernabéu, situado en el Paseo de la Castellana.