Lo que ha hecho Miriam Nogueras en su saludo con el papa León XIV llama poderosamente la atención

Día histórico para la democracia española. Este lunes 8 de junio, el papa León XIV, que se encuentra de viaje oficial en España, ha visitado el Congreso de los Diputados para dar un discurso ante los diputados y senadores y convertirse en el primer pontífice en hacerlo.

León XIV ha llegado a Cámara Baja a las 10.30 horas aproximadamente y ha sido recibido por la presidenta del Congreso, Francina Armengol, por su homólogo en el Senado, Pedro Rollán, y por varios centenares de personas que se agolpaban en las puertas del Hemiciclo.

Una vez han recorrido la alfombra roja y han entrado en el Congreso, León XIV ha saludo a los distintos representantes políticos, así como a los presidentes de las cámaras y de las principales instituciones nacionales.

De todos los apretones de mano que ha dado ha habido uno que ha llamado especialmente la atención: el que le ha dado la portavoz de Juntos por Catalunya en el Congreso, Miriam Nogueras. Si cada representante ha saludo durante unos pocos segundos al pontífice, la representante catalana ha roto con el protocolo y se ha pegado casi 15 segundos hablando con León XIV.

Antes también ha sorprendido la diputada de Sumar Verónica Martínez, que mientras estrechaba la mano del papa con su mano derecha, le entregaba con la mano izquierda un sobre naranja que el pontífice daba a uno de los miembros de su equipo para que lo guardara.

Tras el saludo con el resto de los políticos y representantes que había, León XIV se ha dirigido junto a Armengol a la tribuna del Congreso para dar un discurso ante las Cortes Generales.

El viaje del papa León XIV en España está marcando desde el viernes la agenda informativa. Durante el fin de semana, más de un 1,2 millones de personas se dieron cita este domingo para la misa que ofició, mientras que medio millón se congregó el sábado para disfrutar de 'La Vigilia'.