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Científicos suecos lo confirman: los salmones expuestos a la cocaína de los ríos nadan 5 km más y los expuestos a su metabolito duplican la distancia
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Científicos suecos lo confirman: los salmones expuestos a la cocaína de los ríos nadan 5 km más y los expuestos a su metabolito duplican la distancia

Los restos de la droga pueden hacer que los peces cambien los lugares a los que se dirigen y, por lo tanto, sean más vulnerables ante posibles depredadores.

Rafael Gómez
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Un banco de salmonesGetty Images

Un equipo de científicos suecos ha descubierto que los restos de cocaína que contaminan los ríos y los lagos pueden llegar a acumularse en el cerebro de los salmones y alterar su comportamiento. Los resultados de la investigación han sido publicados en la revista Current Biology.

Tal y como recoge el medio de comunicación británico The Guardian, en el estudio se les implantaron a salmones del Atlántico de dos años criados en piscifactorías unos implantes que liberaban lentamente niveles de cocaína o de su metabolito principal, la benzoilecgonina, realistas desde el punto de vista medioambiental. Un tercer grupo de peces recibió implantes sin fármacos, por lo que sirvió como grupo de control.

La principal conclusión es que los salmones expuestos a la droga y a su metabolito principal nadaron más lejos y se dispersaron más ampliamente, por lo que los restos de cocaína pueden hacer que estos peces cambien los lugares a los que se dirigen (y por lo tanto, sean más vulnerables ante posibles depredadores) y su alimentación.

En concreto, los salmones expuestos a la cocaína nadaron 5 km más que los del grupo de control, mientras que los expuestos al metabolito nadaron casi 14 km más. El impacto del metabolito fue el más importante, ya que los peces expuestos al mismo se desplazaron 12 km más al norte que los salmones no expuestos.

Jack Brand, investigador de la Universidad Sueca de Ciencias Agrícolas que ha liderado el estudio, ha subrayado al respecto que "fue realmente el metabolito, que sabemos que se da en concentraciones más altas en la naturaleza, el que tuvo un efecto mucho más profundo en el comportamiento y el movimiento de los peces".

"Esto sugiere que, si realizamos evaluaciones de riesgo y no incluimos compuestos como estos metabolitos y derivados, podríamos estar pasando por alto una gran parte del riesgo ambiental al que estamos exponiendo a estos animales", ha advertido Brand.

Rafael Gómez
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Redactor de Hard News en El HuffPost. Graduado en Periodismo y Comunicación Audiovisual por la Universidad Rey Juan Carlos y Máster en Periodismo Económico por la misma universidad. Pasó por Capital Radio, La Información y la sección de Actualidad del Diario AS. En El HuffPost escribe sobre temas SEO de toda clase y temas económicos de información de servicio como Declaración de la Renta, prestaciones o pensiones.

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