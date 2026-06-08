Dicen que es la primera vez que Letizia hace este gesto y muchos recuperan esta foto de hace años

La reina Letizia hace la reverencia a León XIV en el recibimiento oficial en la Plaza de la Armería por su viaje apostólico a España

Mucho se ha escrito este fin de semana de la llegada del papa Leon XIV a Madrid donde ha tenido una movida agenda. El sumo pontífice llegó el sábado por la mañana a la capital de España donde fue recibido por los reyes y por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

De este encuentro entre Felipe, Letizia y el papa se ha destacado una imagen —que es poco habitual en la reina de España— donde se le puede ver haciendo una reverencia al sumo pontífice.

Como explican los expertos en protocolo, Letizia, como reina consorte, tampoco tiene que hacer reverencias por ello llamó la atención el 'momento saludo' al papa cuando bajó del avión que le había traído de Roma a Madrid, y posteriormente en la Plaza de la Armería, donde se produjo la ceremonia de bienvenida oficial de esta visita apostólica de Leon XIV.

La esposa de Felipe VI, que fue de blanco, besó el anillo papal, el anillo del Pescador, igual que Felipe VI, un gesto protocolario con el que se saluda al papa. Después tuvo lugar la comentada reverencia.

¿Por qué lo hizo si es la reina de España y no tiene por qué inclinarse ante nadie? Porque la tradición dicta que ante el santo padre, procede realizar una reverencia. Y aunque la reina Letizia no es de mantillas ni peinetas suele respetar este tipo de protocolos.

En X se ha hablado mucho de este momento. Tanto es así que incluso se ha llegado a decir cosas como: "La reina Letizia acaba de hacer la primera genuflexión al papa en todos los años que lleva como Reina. ¡Muy bien!".

Pero otro usuario ha compartido una imagen que demuestra que no, que Letizia también le ha hizo una reverencia al papa Francisco durante una visita de los reyes al Vaticano ya que el anterior pontífice nunca visitó España.