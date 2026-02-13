La Aesan lanza una alerta sanitaria sobre Toblerone para personas con alergia o intolerancia
La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición ha advertido de la presencia de leche, almendra, soja y huevo sin etiquetar en estas chocolatinas.
La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición ha lanzado una alerta dirigida a las personas con alergia o intolerancia a la leche, las almendras, la soja o el huevo por su presencia en una barra de chocolate negro de la marca Toblerone procedente de Suiza.
La Aesan ha comunicado que estos componentes no están incluidos en el etiquetado del producto y que aquellas personas con alergia o intolerancia a estos componentes "se abstengan de consumirlo". Para el resto de la población no representa ningún riesgo.
Como informa esta entidad adscrita al Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, el producto afectado ha sido una barra de chocolate negro con nougat 10% de miel y almendras de 300 gramos de la marca Toblerone, con números de lote OOY315471 y OOY3155111, con fechas de consumo preferente 20/05/2027 y 17/06/2027, respectivamente.
El Toblerone fue distribuido en 10 comunidades autónomas
Si bien no se puede descartar que el producto sin el conveniente etiquetado se haya distribuido a todo el territorio nacional, se ha tenido confirmación de estas barras de chocolate fueran enviados a estas comunidades autónomas:
- Andalucía
- Aragón
- Castilla-La Mancha
- Cataluña
- Comunidad Valenciana
- Islas Baleares
- Canarias
- Navarra
- País Vasco
- Madrid
Como añade EFE, la agencia supo de esta incidencia a través del Sistema Coordinado de Intercambio Rápido de Información (Sciri) de una alerta trasladada por las autoridades sanitarias de la Comunidad de Madrid, que a su vez responde al autocontrol de la empresa comercializadora, quien ha comunicado la incidencia a las autoridades competentes.