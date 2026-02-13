La Aesan lanza una alerta sanitaria sobre Toblerone para personas con alergia o intolerancia

La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición ha lanzado una alerta dirigida a las personas con alergia o intolerancia a la leche, las almendras, la soja o el huevo por su presencia en una barra de chocolate negro de la marca Toblerone procedente de Suiza.

La Aesan ha comunicado que estos componentes no están incluidos en el etiquetado del producto y que aquellas personas con alergia o intolerancia a estos componentes "se abstengan de consumirlo". Para el resto de la población no representa ningún riesgo.

Imagen de archivo de una tableta de chocolate de Toblerone. FABRICE COFFRINI/AFP via Getty Images

Como informa esta entidad adscrita al Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, el producto afectado ha sido una barra de chocolate negro con nougat 10% de miel y almendras de 300 gramos de la marca Toblerone, con números de lote OOY315471 y OOY3155111, con fechas de consumo preferente 20/05/2027 y 17/06/2027, respectivamente.

El Toblerone fue distribuido en 10 comunidades autónomas

Si bien no se puede descartar que el producto sin el conveniente etiquetado se haya distribuido a todo el territorio nacional, se ha tenido confirmación de estas barras de chocolate fueran enviados a estas comunidades autónomas:

Andalucía

Aragón

Castilla-La Mancha

Cataluña

Comunidad Valenciana

Islas Baleares

Canarias

Navarra

País Vasco

Madrid

Como añade EFE, la agencia supo de esta incidencia a través del Sistema Coordinado de Intercambio Rápido de Información (Sciri) de una alerta trasladada por las autoridades sanitarias de la Comunidad de Madrid, que a su vez responde al autocontrol de la empresa comercializadora, quien ha comunicado la incidencia a las autoridades competentes.