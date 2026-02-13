Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
El HuffPost
Última hora
La Aesan lanza una alerta sanitaria sobre Toblerone para personas con alergia o intolerancia
Salud
Salud

La Aesan lanza una alerta sanitaria sobre Toblerone para personas con alergia o intolerancia

La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición ha advertido de la presencia de leche, almendra, soja y huevo sin etiquetar en estas chocolatinas.

Redacción HuffPost
La marca suiza de chocolate TobleroneAOL

La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición ha lanzado una alerta dirigida a las personas con alergia o intolerancia a la leche, las almendras, la soja o el huevo por su presencia en una barra de chocolate negro de la marca Toblerone procedente de Suiza.

La Aesan ha comunicado que estos componentes no están incluidos en el etiquetado del producto y que aquellas personas con alergia o intolerancia a estos componentes "se abstengan de consumirlo". Para el resto de la población no representa ningún riesgo.

  Imagen de archivo de una tableta de chocolate de Toblerone.FABRICE COFFRINI/AFP via Getty Images

Como informa esta entidad adscrita al Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, el producto afectado ha sido una barra de chocolate negro con nougat 10% de miel y almendras de 300 gramos de la marca Toblerone, con números de lote OOY315471 y OOY3155111, con fechas de consumo preferente 20/05/2027 y 17/06/2027, respectivamente.

El Toblerone fue distribuido en 10 comunidades autónomas

Si bien no se puede descartar que el producto sin el conveniente etiquetado se haya distribuido a todo el territorio nacional, se ha tenido confirmación de estas barras de chocolate fueran enviados a estas comunidades autónomas:

  • Andalucía
  • Aragón
  • Castilla-La Mancha
  • Cataluña
  • Comunidad Valenciana
  • Islas Baleares
  • Canarias
  • Navarra
  • País Vasco
  • Madrid

Como añade EFE, la agencia supo de esta incidencia a través del Sistema Coordinado de Intercambio Rápido de Información (Sciri) de una alerta trasladada por las autoridades sanitarias de la Comunidad de Madrid, que a su vez responde al autocontrol de la empresa comercializadora, quien ha comunicado la incidencia a las autoridades competentes.

Redacción HuffPost
EL HUFFPOST PARA UBICO