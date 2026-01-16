Eduardo Vilar-Sánchez, investigador español detrás de la prometedora vacuna contra el cáncer de colón: "Es un paso inicial, pero demostraremos que las vacunas preventivas son factibles"

Este viernes, la revista Nature Medicine ha hecho públicos los alentadores resultados de un ensayo clínico de fase 1b/2 con NOUS-209, una vacuna diseñada para inducir la acción de las células T contra neoantígenos presentes en tumores y lesiones precancerosas con inestabilidad de microsatélites.

Los resultados son especialmente positivos para interceptar el cáncer personas con síndrome de Lynch, una dolencia genética hereditaria que afecta a una de cada 270 personas aproximadamente y multiplica su riesgo de desarrollar cáncer de colon recurrente a lo largo de su vida. "Los datos muestran que las células T inducidas por NOUS-209 persisten, atacan y destruyen eficazmente las células tumorales MSI y respaldan la protección inmunitaria a largo plazo. La ausencia de adenomas avanzados después del tratamiento es particularmente alentadora", explicaba Eduardo Vilar-Sánchez, profesor español de Prevención Clínica del Cáncer en el Centro Oncológico MD Anderson de la Universidad de Texas que lidera este estudio.

“Evidentemente, la aplicabilidad directa es hacia la población con síndrome de Lynch, que es relativamente grande, pues supone el 3% de todos los tumores de colon —hay un millón de pacientes con el síndrome solo en Estados Unidos—. En el futuro, sí sería aplicable también para la prevención de esos cánceres en población normal", destaca el investigador. "Ahora lo que hay que hacer es identificar cuáles son los grupos de riesgo y ahí es donde viene el truco, porque el desarrollo de vacunas preventivas tiene que ir codo con codo con el desarrollo de estrategias de identificación de riesgo. Lo relevante es que damos un primer paso importante para todo un campo”, destaca en esa conversación con el periodista Nuño Domíguez.