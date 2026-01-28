El Gobierno vasco estudia si revacuna o no a los afectados por dosis caducadas administradas "por error"

El consejero vasco de Salud, Alberto Martínez, se interesa por las las vacunas en el Centro de Salud Agurain Salvatierra este miércoles.

El consejero vasco de Salud, Alberto Martínez, ha admitido este miércoles un "grave error" en la administración de vacunas caducadas que se conoció este martes y ha anunciado que se estudiará si revacunar o no a los afectados.

En concreto, el Servicio Vasco de Salud-Osakidetza administró 262 dosis de vacunas caducadas a 253 personas, la mayor parte bebés. Pese a ello, no supone riesgos para la salud. Se trataba de la hexavalente para difteria, tétanos, tosferina, poliomelitis, hepatitis B y Haemophilus influenzae tipo B.

El consejero, recoge EFE, ha aclarado que fueron 103 las dosis que se administraron después de la fecha de caducidad, que era el 30 de noviembre, mientras que el resto del mismo lote se inocularon en noviembre, cuando aún no había vencido la fecha límite.

Qué recomienda AEMPS

Primero se dijo que se volvería a vacunar a los afectados, pero tras un informe de la Agencia Española de Medicamentos (AEMPS) por el que que no se recomienda hacerlo, este miércoles ha indicado que se va a estudiar cómo proceder.

AEMPS recomienda revacunar solo a los adultos afectados, que son 5, y no al resto, los bebés, apunta la citada agencia.

Qué controles fallaron

Martínez ha explicado que fallaron varios controles: los del almacén distribuidor, de los centros de salud que recibieron las vacunas y del personal de enfermería que las administró, que fueron más de 50.

"El error humano se ha multiplicado y vamos a investigarlo profundamente para que el sistema quede garantizado", ha expresado.

Según el consejero, tuvieron conocimiento de lo ocurrido este 15 de enero por una enfermera de Errenteria.

La vacuna hexavalente se administra en dos dosis, entre los dos y cuatro meses de vida y a los once. También se administra a algunos adultos que puedan tener problemas inmunológicos.

El PP reclama responsabilidades

La portavoz del PP en el Parlamento Vasco, Laura Garrido, ha reclamado que se diriman "responsabilidades" por la "concatenación de errores", según informa Europa Press.

Para Garrido, las explicaciones del consejero han sido "absolutamente insuficientes": "No podemos hablar de un error aislado, como nos ha dicho".

"¿Cuál ha sido la trazabilidad y control de la caducidad de estas vacunas?", ha criticado. Además, ha señalado que su grupo presentará una solicitud de información al Gobierno Vasco y preguntará sobre este tema en el próximo pleno.