Preguntan a Paco León su opinión sobre que lo "punky" ahora sea ser conservador: dice mucho con muy poco

Vuelve la serie Aída, aunque esta vez en forma de película, y con su regreso, también el del emblemático "Luisma". El actor Paco León vuelve a dar vida a uno de los personajes más queridos de la pequeña pantalla en nuestro país.

Con motivo del estreno de Aída y vuelta, el actor sevillano ha concedido una entrevista a El Mundo, donde le han preguntado por varias cuestiones. Entre ellas, por su opinión por la incorreción política y por cómo ha cambiado en los últimos tiempos.

"¿Qué piensa de que ahora lo transgresor y punki sea ser conservador y que la incorrección política haya cambiado de bando?", ha preguntado el periodista, y Paco León ha sido muy claro en su respuesta.

"Me parece terrible", ha asegurado el actor, aunque matiza que esta "es la reacción lógica de los que ven amenazados sus privilegios sea en lo político, lo racial o lo sexual". El hermano de la también actriz María León va más allá, y hace una radiografía de la sociedad española en pocas palabras.

No lo comparte, pero lo entiende

"No quieren renunciar a gritar maricón en un campo de fútbol", apunta Paco León, que incide en la homofobia y la xenofobia que, en algunos contextos, está normalizada.

Asimismo, cree que esta inversión de lo que es "punky" y "transgresor", alejándose estos conceptos del entorno de la izquierda y acercándose a la derecha, es algo propio de estos tiempos.

"Es bastante humano enfadarse si pierdes una prebenda por muy injusta que sea", cree Paco León, quien no rehúsa contestar a ninguna pregunta. "Soy consciente de que ahora es muy fácil meterse en jardines y creo que yo me he metido en todos", asegura sobre la corrección política que impera actualmente en el humor.

Sin embargo, cree que "es absurdo" creer que ya "no se pueda hablar de nada". Para el sevillano, "el humor no se va a acabar nunca", pues considera que lo que pasa ahora es que "hay que ser más ingenioso y, sobre todo, más consciente".

Al hilo de esto, lanza una interesante reflexión: "Si Berlanga y Azcona hicieron El verdugo en plena dictadura con la censura, ¿de qué nos vamos a quejar nosotros?".