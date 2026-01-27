El Congreso tumba la subida de las pensiones para 2026: ¿qué va a pasar a partir de ahora?

Más de nueve millones de pensionistas en España han sufrido este martes un duro revés: el Congreso de los Diputados, con los votos de PP, Vox, Junts y UPN no ha convalidado el decreto-ley aprobado por el Gobierno a finales del año pasado y que, entre otras medidas, incluía la revalorización de sus pensiones para este 2026.

El Ejecutivo de Pedro Sánchez aprobó en el último Consejo de Ministros de 2025 la subida de las pensiones contributivas y de clases pasivas en un 2,7% para este año, así como de las pensiones mínimas en más de un 7%. No obstante, las pensiones con cónyuge a cargo y de viudedad con cargas familiares también han aumentado un 11,4% en 2026, al igual que las pensiones no contributivas y el Ingreso Mínimo Vital (IMV).

Esta subida se hizo a través de un decreto-ley, una norma con rango de ley pero que necesita después ser convalidada por el Congreso en el plazo de treinta días para seguir vigente. Como la suma de votos de PP, Vox, Junts y UPN da mayoría absoluta, el decreto-ley no ha sido convalidado.

Esta misma situación ya se dio el año pasado. PP y Junts están a favor de revalorizar las pensiones, pero no quieren que esta medida se vote en conjunto con el resto de las incluidas en ese mismo decreto. Entre ellas, las del escudo social referidas a la limitación de desahucios por ocupación o impago de alquileres por parte de familias vulnerables. Algo que PP y Junts ven como una defensa de la okupación.

Tras el alud de críticas que provocó que los populares votaran en contra de las pensiones, el líder PP se vio obligado el año pasado a rectificar y finalmente los pensionistas pudieron seguir disfrutando de su subida.

Y este año, ¿qué puede ocurrir? Lo primero que debe tenerse en cuenta es que la votación de este martes no afecta de ningún modo al pago de las pensiones del mes de enero, puesto que ya se ha hecho el giro correspondiente y los pensionistas pueden disfrutar de su incremento.

Eso sí, salvo que se apruebe un nuevo decreto con esta subida, las cuantías a partir de febrero volverán a las de 2025. Lo mismo ocurre con las medidas del escudo social, que ahora quedarán sin efecto y dejarán sin alternativa habitacional a más de 60.000 personas.

De momento, el Gobierno no ha dado pistas sobre qué hará a partir de ahora para intentar salvar la subida de las pensiones. La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y portavoz del Gobierno, Elma Saiz, descargaba este martes la responsabilidad en los partidos. "No se puede ir a votar pensando en que el Gobierno solucionará la irresponsabilidad de una votación", ha señalado Saiz en declaraciones a los medios de comunicación tras la reunión del Consejo de Ministros.

El Ejecutivo podría aprobar en el próximo consejo de ministros un nuevo decreto sólo con la subida de las pensiones u otro similar al rechazado hoy, confiando en que ocurra como el año pasado y PP o Junts cambien de posición. Ambas formaciones también tienen registradas sendas proposiciones de ley para su revalorización.

Eso sí, en el caso de que no se llegara a aprobar a tiempo la subida para que tuviera efectos en la próxima nómina, al Gobierno siempre le queda la posibilidad de aprobarlo más adelante con carácter retroactivo, con lo que los jubilados no dejarían de percibir el aumento pese a cobrarlo a posteriori.