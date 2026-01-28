Borrasca Kristin, en directo: alertas de la AEMET, nieve en Madrid y otras comunidades, carreteras cortadas y última hora del temporal en España hoy
Sigue la última hora de los efectos de la borrasca Kristin en directo, que está dejando nieves en diferentes puntos de España, carreteras cortadas y avisos de la AEMET también por lluvia y viento.
Kristin y Joseph también están golpeando al sur. Según informa la Autoridad Portuaria de la Bahía de Algeciras durante este miércoles el paso de camiones a sus instalaciones queda completamente cerrado debido a que las áreas de estacionamiento del puerto se encuentran completas. Asimismo señalan que se cancelan las salidas hacia Ceuta y Tánger desde Algeciras y Tarifa.
Según la APBA, en torno a 2.800 camiones se encontraban ya este martes en el puerto de Algeciras completando las áreas de estacionamiento y el carril derecho de los viales del recinto, por lo que los camiones que pudieran llegar a esta zona no pueden acceder al recinto portuario.
De acuerdo con la información compartida por el Consorcio Regional de Transportes de Madrid, la Comunidad confirma la imposibilidad de desplazarse de varios buses interurbanos en zonas de sierra y municipios como El Molar, Moralzarzal, Las Rozas o Tres Cantos, entre otros.
El temporal Kristin ya había obligado a suspender las clases este miércoles en horario de mañana en todos los centros educativos de Extremadura debido a las condiciones meteorológicas adversas. Se estima que las precipitaciones podrían alcanzar los 80 litros por metro cuadrado en 12 horas y acumulados de hasta 200 litros, así como vientos superiores a los 90 kilómetros por hora.
Delegación de Gobierno en Madrid informa de avisos de nivel negro y rojo de la DGT por nevadas en la última hora:
⚫ Nivel Negro: #M601 (pk 12.7 al 20 ambos sent.) NAVACERRADA
🔴 Nivel Rojo: #A1 (pk 30 al 99 ambos sent.) PUEBLAS (LAS) ; #M607 (pk 30 al 51 ambos sent.) COLMENAR VIEJO ; #M600 (pk 0 al 20 ambos sent.) MATA (LA) ; #M611 (pk 9 al 31 ambos sent.) MIRAFLORES DE LA SIERRA; #M629 (pk 16 al 2 decreciente) CANENCIA ; #M637 (pk 2 al 11.5 ambos sent.) LOZOYA
Como informa la Dirección General de Tráfico (DGT), la nieve afecta a 75 carreteras. Está intransitable la A66 en Cáceres, de Elvas hacia Salamanca, así como la A6 desde El Plantío hacia las provincias de Segovia y Ávila.
Es obligatorio el uso de cadenas en la siguientes:
A-1 Madrid en Somosierra y M-607 Colmenar Viejo
A-50 y AV-20 Ávila capital.
A-6 y AP-6 entre Las Rozas (Madrid) y Gudillos (Segovia)
Llamativa está siendo la nevada en algunas zonas del norte y oeste de Madrid, como Alcobendas, Las Rozas, San Sebastián de los Reyes, Tres Cantos o Torrelodones. El 112 de la región ha pedido evitar desplazamientos innecesarios.
Según el aviso especial de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), esta jornada va a ser "muy adversa", con " una significativa intensificación del viento con rachas muy fuertes en amplias zonas del interior peninsular, y que podrán ser localmente huracanadas en puntos del extremo sureste, pudiendo ocasionar caídas de ramas o árboles, así como daños en bienes e infraestructuras".
También se esperan precipitaciones intensas y una cota de nieve en torno a los 600-700 m en puntos de la mitad norte peninsular, "dando lugar a nevadas que podrán ser significativas en zonas bajas de la meseta Norte y que, por tanto, podrán generar impacto sobre las principales vías de circulación".
¡Buenos y fríos días! La borrasca Kristin es la protagonista de este miércoles, que está dejando avisos por lluvias intensas, viento muy fuerte y nevadas en gran parte de la Península, incluida Madrid. En algunos puntos se han suspendido las clases.