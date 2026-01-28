Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
El HuffPost
Última hora
Borrasca Kristin, en directo: alertas de la AEMET, nieve en Madrid y otras comunidades, carreteras cortadas y última hora del temporal en España hoy
El tiempo
El tiempo

Borrasca Kristin, en directo: alertas de la AEMET, nieve en Madrid y otras comunidades, carreteras cortadas y última hora del temporal en España hoy

Sigue la última hora de los efectos de la borrasca Kristin en directo, que está dejando nieves en diferentes puntos de España, carreteras cortadas y avisos de la AEMET también por lluvia y viento. 

Elena Santos
Elena Santos
Una mujer camina por la nieve junto a un autobús interurbano en Torrelodones, Madrid este miércoles.
Una mujer camina por la nieve junto a un autobús interurbano en Torrelodones, Madrid este miércoles.EFE
10:40
Cerrado el paso a camiones en el Puerto de Algeciras (Cádiz)

Kristin y Joseph también están golpeando al sur. Según informa la Autoridad Portuaria de la Bahía de Algeciras durante este miércoles el paso de camiones a sus instalaciones queda completamente cerrado debido a que las áreas de estacionamiento del puerto se encuentran completas. Asimismo señalan que se cancelan las salidas hacia Ceuta y Tánger desde Algeciras y Tarifa.

Según la APBA, en torno a 2.800 camiones se encontraban ya este martes en el puerto de Algeciras completando las áreas de estacionamiento y el carril derecho de los viales del recinto, por lo que los camiones que pudieran llegar a esta zona no pueden acceder al recinto portuario.

10:33
La Comunidad de Madrid informa de incidencias con varios buses en varios municipios de la sierra

De acuerdo con la información compartida por el Consorcio Regional de Transportes de Madrid, la Comunidad confirma la imposibilidad de desplazarse de varios buses interurbanos en zonas de sierra y municipios como El Molar, Moralzarzal, Las Rozas o Tres Cantos, entre otros.

10:29
Fuertes rachas de viento y lluvia en Badajoz

El temporal Kristin ya había obligado a suspender las clases este miércoles en horario de mañana en todos los centros educativos de Extremadura debido a las condiciones meteorológicas adversas. Se estima que las precipitaciones podrían alcanzar los 80 litros por metro cuadrado en 12 horas y acumulados de hasta 200 litros, así como vientos superiores a los 90 kilómetros por hora.

10:04
Obligatorio el uso de cadenas o neumáticos de invierno en algunas carreteras de la Comunidad de Madrid

Delegación de Gobierno en Madrid informa de avisos de nivel negro y rojo de la DGT por nevadas en la última hora:
⚫ Nivel Negro: #M601 (pk 12.7 al 20 ambos sent.) NAVACERRADA
🔴 Nivel Rojo: #A1 (pk 30 al 99 ambos sent.) PUEBLAS (LAS) ; #M607 (pk 30 al 51 ambos sent.) COLMENAR VIEJO ; #M600 (pk 0 al 20 ambos sent.) MATA (LA) ; #M611 (pk 9 al 31 ambos sent.) MIRAFLORES DE LA SIERRA; #M629 (pk 16 al 2 decreciente) CANENCIA ; #M637 (pk 2 al 11.5 ambos sent.) LOZOYA

10:00
EL 112 de la Comunidad de Madrid pide reducir desplazamientos innecesarios

Se ha activado la situación operativa 1 del Plan de Inclemencias, por lo que solicitan mucha precaución en las carreteras, llevar cadenas en el coche y, ante cualquier emergencia, llamar al 112.

09:51
Mucho ojo a las carreteras

Como informa la Dirección General de Tráfico (DGT), la nieve afecta a 75 carreteras. Está intransitable la A66 en Cáceres, de Elvas hacia Salamanca, así como la A6 desde El Plantío hacia las provincias de Segovia y Ávila.

Es obligatorio el uso de cadenas en la siguientes:
A-1 Madrid en Somosierra y M-607 Colmenar Viejo
A-50 y AV-20 Ávila capital.
A-6 y AP-6 entre Las Rozas (Madrid) y Gudillos (Segovia)

09:54
La nieve ya ha llegado a Madrid 

Llamativa está siendo la nevada en algunas zonas del norte y oeste de Madrid, como Alcobendas, Las Rozas, San Sebastián de los Reyes, Tres Cantos o Torrelodones. El 112 de la región ha pedido evitar desplazamientos innecesarios.

09:43
Avisos de la AEMET para esta jornada en España

Según el aviso especial de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), esta jornada va a ser "muy adversa", con " una significativa intensificación del viento con rachas muy fuertes en amplias zonas del interior peninsular, y que podrán ser localmente huracanadas en puntos del extremo sureste, pudiendo ocasionar caídas de ramas o árboles, así como daños en bienes e infraestructuras".
También se esperan precipitaciones intensas y una cota de nieve en torno a los 600-700 m en puntos de la mitad norte peninsular, "dando lugar a nevadas que podrán ser significativas en zonas bajas de la meseta Norte y que, por tanto, podrán generar impacto sobre las principales vías de circulación".

09:43
Borrasca Kristin en directo

¡Buenos y fríos días! La borrasca Kristin es la protagonista de este miércoles, que está dejando avisos por lluvias intensas, viento muy fuerte y nevadas en gran parte de la Península, incluida Madrid. En algunos puntos se han suspendido las clases.

Elena Santos
Elena Santos
MOSTRAR BIOGRAFíA

Tengo el honor de ser la redactora jefa en El Huff. ¿Qué quiere decir esto? Que coordino el día a día de las secciones, los enfoques de esa mirada Huff que intentamos ponerle a la actualidad y las coberturas. En lo personal, que me lo paso muy bien.

 

Sobre qué temas escribo

Durante una década he estado enfocada en temas de cultura, estilo de vida y salud mental. Desde la pandemia, en El Huff hemos puesto mucho enfásis en esto último, con temas duros pero necesarios, como son la prevención del suicidio o la soledad no deseada, hasta qué es la felicidad y cómo alcanzarla. También he moderado los encuentros en directo Con la salud en mente, en los que trasladábamos a expertos en salud mental preguntas de los lectores sobre temas concretos, como ansiedad, duelo perinatal, problemas para dormir o relaciones tóxicas.

 

Mi trayectoria

Nací en Valladolid y ya de pequeña jugaba a hacer entrevistas y me inventaba mis propias revistas, así que estaba claro. Me licencié en Periodismo y Comunicación audiovisual por la Universidad Carlos III de Madrid y en 2007 me estrené como becaria en la web de Cinco Días, justo cuando empezaba a estallar la crisis financiera de 2007, así que fue el mejor lugar para aprender. Durante cuatro años estuve en la Cadena SER, donde dos años hice información local en antena, en Radio Madrid, y otros dos fui redactora en CadenaSER.com. Tras dos años en Terra, donde estuve al frente del fin de semana y formé parte del equipo de portada, en 2014 entré en El Huff. Desde entonces y hasta julio de 2025 he estado vinculada a la sección de Tendencias, que ahora es LIFE. Me encanta leer y no entiendo la vida sin bailar.

 

 

Cómo contactar conmigo:

 

el huffpost para merck

Más de El tiempo