Joan Baldoví ve lo último de Abascal contra los inmigrantes y le da de su propia medicina

El político Joan Baldoví, ex diputado de Compromís en el Congreso de los Diputados, ha contestado a un video de Santiago Abascal donde reacciona a la medida aprobada por el Gobierno para regularizar la situación de más de medio millones de inmigrantes en nuestro país.

El líder de Vox, que subió el video a su cuenta de X, asegura en ese mismo mensaje que "la corrupción mata", para seguidamente después afirmar que "la invasión también mata", utilizando así una terminología muy concreta de la ultraderecha, que recurre habitualmente a la teoría conocida como "el gran remplazo".

Joan Baldoví, quien siempre ha sido muy crítico con Abascal, apenas ha tardado unas horas en contestarle. Y su respuesta no ha podido ser más certera. "El odio mata. La mentira también mata", ha replicado en su cuenta de X.

De esta forma, el político valenciano ha utilizado la misma fórmula que el líder de Vox, dándole así de su propia medicina dialéctica. Baldoví no ha dudado en poner sobre la palestra las críticas más recurrentes al partido de ultraderecha: las mentiras y el odio.

Sin pelos en la lengua

Joan Baldoví es una de las voces de la política más críticas con Vox, que junto a otros parlamentarios como Gabriel Rufián u Óscar Matute, no dudan en retratar la verdadera esencia del partido de Abascal.

Precisamente, el valenciano protagonizó una sonada intervención el pasado verano con la cuestión migratoria como telón de fondo. "Les recordaría a Vox y a Rocío de Meer cuántos españoles tuvieron que salir a Europa en los 40, 50 y 60. Cuántos españoles tuvieron que salir a buscarse la vida", dijo Baldoví en Al rojo vivo.

Instantes después, dio la puntilla al partido de Abascal, asegurando que "en este país cabemos todos" y puso de ejemplo su historia personal. "Mi padre fue a Francia. Mi mujer nació en Francia hija de la emigración", relató en el programa de laSexta.

¿En qué consiste la medida aprobada por el Gobierno?

El Gobierno de Pedro Sánchez dio luz verde este lunes al inicio de los trámites para la regularización extraordinaria que permitirá obtener papeles a cerca de 500.000 personas extranjeras que actualmente viven y trabajan en el país en situación irregular.

A continuación resumimos los puntos clave de la medida: