Las cámaras captan lo que hace Letizia en este momento: se da cuenta de algo y no duda en decirlo

La reina Letizia en una recepción en el palacio de la Zarzuela

La reina Letizia siempre está siempre en el foco de todas las miradas y cada gesto en los actos públicos que preside son analizados con lupa por la prensa tanto nacional como internacional.

En las últimas horas ha dado que hablar una curiosa escena de este martes durante una audiencia del día en el Palacio de La Zarzuela, donde ha recibido a una representación de la Fundación para el Desarrollo de la Enfermería (FUDEN).

En ese encuentro, la reina y los allí presentes han hablado de la labor de la fundación, de cuáles son sus líneas estratégicas y de qué iniciativas llevan a cabo para impulsar el reconocimiento de la profesión de enfermera.

"No cierres"

Cuando Letizia ha llegado a la sala donde iba a tener lugar la recepción, la reina, siempre pendiente de todo, se ha dado cuenta de que los representantes de FUDEN aún no habían accedido a la sala.

Sin perder las formas y siempre con una sonrisa, la reina se ha encogido de hombros y ha pedido a los trabajadores de la Casa Real que no cerrasen la puerta para que sus invitados pudiesen entrar: "No cierres, no cierres, que van a entrar, ¿no? Pues abre".

Una vez dentro, Letizia le ha pedido perdón con mucha naturalidad por el retraso. Evidentemente, todos se tomaron el gesto de la reina con comprensión.

Letizia y Jordi Évole

El papel de la reina Letizia en la Casa Real ha estado siempre en tela de juicio, sobre todo al principio, cuando el rey Juan Carlos y las infantas formaban parte del conjunto familiar de España.

Ahora, personas del ámbito del periodismo como Jordi Évole han mostrado su apoyo público a la reina. La periodista Pilar Eyre y el periodista Jordi Évole coincidieron en el programa de 3Cat, Col·lapse y allí, ella le preguntó por Letizia.

"¿Qué tal te caen los reyes?", quiso saber ella. "¿Los Magos?", dijo Évole, antes de decir que no conoce ni a Felipe VI ni a la reina Letizia.

De la reina ha dicho concretamente: "Me gusta mucho ella públicamente. Me gusta lo que dice, lo que hace, los discursos que... Hostia, no estábamos acostumbrados que dentro de la Familia Real hubiese gente que hace los discurso que hace Letizia Ortiz".