Aitor, experto fiscal: "Todos los parados que hayan cobrado su prestación en 2025 estarán obligados a presentar la Declaración de la Renta si no se aprueba el decreto-ley"

El Congreso de los Diptuados tumbó este martes el denominado decreto-ley "Ómnibus" que recogía diferentes medidas aprobadas por el Gobierno a finales del año pasado, entre las que se encontraba la revalorización de las pensiones o los incentivos fiscales a la adquisición de vehículos eléctricos.

Otra de las decisiones que han quedado por el momento derogadas, gracias al voto en contra de PP, Vox, Junts y UPN, es la supresión de la obligación de presentar la declaración del IRPF para los beneficiarios de la prestación por desempleo.

El Ejecutivo aprobó en mayo de 2024 que todas aquellas personas que había cobrado la prestación o el subsidio por desempleo debían presentar la Renta aunque no alcanzaran los ingresos mínimos para tener que hacerla. El objetivo, según el Gobierno, era el de "controlar mejor estas prestaciones". Sin embargo, la medida nunca se llevó a cabo porque, poco después, el Ministerio de Trabajo dio marcha atrás a la obligación.

En este decreto-ley ahora derogado se recogía la eliminación formal, sin parches, de este obligación al entender que no solo suponía "una obligación formal", sino que además implicaba que "muchos de estos contribuyentes tengan obligación de autoliquidar e ingresar una cuota tributaria a la que no estarían obligados de acuerdo con la normativa estrictamente tributaria”.

En concreto, con el decreto ley en vigor, el esquema era el siguiente:

Si habías percibido más de 15.876 euros de dos o más pagadores (por ejemplo, SEPE y un empleo anterior), estabas obligado a declarar.

Si sólo tenías un pagador (el SEPE) y percibías menos de 22.000 euros brutos anuales, no estabas obligado a hacer la declaración.

Cabe subrayar que si habías solicitado deducciones, ayudas fiscales, o tenías inmuebles arrendados, podrías estar obligado igualmente.

Esto era lo planteado también por el decreto para la declaración de Renta de 2025 y siguientes, pero... ¿qué va a ocurrir ahora? ¿Estarán todos los desempleados obligados a presentar la declaración de la Renta de 2025, cuyo plazo arranca el próximo 8 de abril?

¿Tendré que presentar la declaración si estoy desempleado?

Al no ser convalidado el decreto-ley, en principio, todas las personas que recibieron una prestación por desempleo deberían presentar este año la declaración de la Renta, independientemente de los ingresos mínimos. Pero todavía hay tiempo para que esto no ocurra.

Aitor Fernández, experto fiscal de TaxDown, señala en conversación con El HuffPost que el ministerio de Trabajo, al igual que el año pasado, podría sacar una instrucción para dejar sin efecto esta obligación. De igual modo, no se puede descartar tampoco que el Gobierno consiga aprobar en el Congreso un decreto-ley que contenga esta medida.

"Es un caos que cuesta comprender"

Fernández, sin embargo, advierte de las consecuencias que puede generar en los contribuyentes estos vaivenes políticos. "Lo peor es la incertidumbre, puesto que hace un mes no hacía faltar presentar la declaración, hoy sí y quizá, dentro de un mes, de nuevo no. Para la gente que no está acostumbrada o no entiende mucho de impuestos, esta situación genera inseguridad. Es un caos que cuesta comprender".

El experto fiscal añade también que la obligación de presentar la declaración puede afectar negativamente a familias con hijos. "Actualmente, los padres pueden incluir a sus hijos menores de 25 años o discapacitados y, si tienen esta última condición, recibir hasta 1.200 euros anuales de deducción por cada hijo. Sin embargo, estas ventajas fiscales se pierden cuando los hijos presentan su propia declaración de la renta con ingresos superiores a 1.800 euros", detalla.

Segun datos del Ministerio del Trabajo correspondientes a diciembre de 2025, 898.204 españoles están cobrando la prestación contributiva en España, mientras que 754.611 ingresan el subsidio por desempleo.