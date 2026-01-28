Un profesor de instituto pide a sus colegas que nunca hagan esto los lunes: “Es el peor día” 

Hay lecciones que no se aprenden en la facultad ni se leen en el BOE. Son esas advertencias que te suelta un compañero veterano entre café y café, con esa media sonrisa de quien ya está de vuelta de todo. Precisamente ese es el espíritu de un vídeo de TikTok que estos días corre como la pólvora por los grupos de WhatsApp de medio profesorado español.

Sin pizca de solemnidad y desde el asiento de su coche, el docente detrás de @estotambieneseducar lanza un aviso para navegantes: "Profesores, nunca dejéis que los alumnos pongan los exámenes los lunes". Y no lo dice con mala leche, sino con esa ironía de quien sabe perfectamente que le están intentando vender la moto.

Lo que hace que el vídeo funcione es que retrata una verdad universal del aula. Primero, ese tono angelical del alumno que promete hincar los codos el sábado para "ir más tranquilos". Y luego, el choque frontal con la realidad: el sábado se va de vacío, el domingo se hace lo que se puede y el lunes... el lunes llega el desierto. El temario se ha esfumado y, en su lugar, solo quedan excusas creativas.

Cuenta que la historia se repite cada año. Siempre hay un grupo que intenta convencerte de que el lunes es la fecha ideal. Su receta es tan simple como difícil de aplicar al principio: decir que no. Sin dramas, sin debates infinitos. Simplemente un "no" preventivo, respaldado por una mirada que dice: "os quiero, pero ya fui joven antes que vosotros".

El cierre es lo que termina de darle sentido a todo. "Esto también es educar", concluye. Porque a veces, dar clase no va de metodologías innovadoras ni de pantallas táctiles, sino de algo tan básico como no morder el anzuelo y desmontar, una vez más, el mito del fin de semana productivo.