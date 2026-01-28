Iñaki Urdangarin habla sobre el final de su matrimonio con la infanta Cristina y cómo les afectó el escándalo con Ainhoa Armentia

Se esperaba que cuando Iñaki Urdangarin pudiera hacerlo se mudaría a Ginebra para empezar de nuevo tras haber cumplido su deuda con la sociedad. Allí le esperaba la infanta Cristina, su mujer, y ya por entonces su hija Irene. El resto ya vivían fuera.

Sin embargo, escogió Vitoria y vivir con su madre, Claire Liebaert. Urdangarin ya no sentía que en Ginebra estuviera su casa, y pese a lo mucho que había amado a su mujer, se dio cuenta de que su relación había sobrevivido al Caso Nóos, pero no a la cárcel. Pero eso entonces no lo sabíamos.

Iñaki Urdangarin en Ginebra en 2017 tras el anunció de su sentencia condenatoria en el Caso Nóos Europa Press

Por eso en enero de 2022 fue toda una sorpresa ver en la revista Lecturas unas imágenes de Iñaki Urdangarin junto a una mujer que no era su esposa. Tampoco era un familiar ni una amiga, sino su amor.

Se llamaba Ainhoa Armentia y se habían conocido trabajando juntos en Imaz&Asociados, despacho vitoriano que contrató al exjugador de balonmano y que le ayudó a rehacer su vida a partir de 2021.

Ainhoa Armentia, pareja de Iñaki Urdangarin. Europa Press via Getty Images

El terremoto fue enorme. Urdangarin había sido infiel a la infanta. ¿Era una aventura pasajera? No, era amor verdadero. La hermana del rey y el padre de sus hijos tardaron unos días hasta que enviaron un comunicado en el que anunciaban en que interrumpían su relación matrimonial. Vamos, que se separaban.

Con Cristina había hablado pero... ¿de Ainhoa Armentia?

Se dijo que la infanta Cristina no sabía nada, que se enteró el día antes por una llamada de La Zarzuela, donde habían recibido la revista con antelación. Sin embargo, el exjugador de balonmano, de promoción por su libro Todo lo vivido, contó a El País Semanal que no parecía haber sido así. Es decir, que Cristina de Borbón lo supo por él.

"Con Cristina ya había hablado, pero no con ellos. Mi mala gestión de los tiempos y de la comunicación hizo que el asunto fuera demasiado doloroso para todos". ¿Pero había hablado de que tenía otra relación o de que su matrimonio no iba a bien? Pues ya no parece tan claro.

La infanta Cristina e Iñaki Urdangarin en Vitoria paseando juntos en el primer permiso carcelario de él en Navidad de 2019 Getty Images | Europa Press

Días después se publicó otra entrevista con Iñaki Urdangarin, esta vez en ¡Hola!, revista muy cercana a la familia real y la familia del rey que había obtenido un adelanto del libro de memorias del excuñado de Felipe VI.

Se le preguntó exactamente: "Se dio por hecho que a doña Cristina la cogió por sorpresa tu nueva relación, pero dices que ya habíais hablado. Entonces la pregunta es: ¿Estaba tomada la decisión de separarse?”.

Ante lo que Urdangarin respondió: "Habíamos hablado de nuestra situación, pero faltaban conversaciones para saber cómo nos sentíamos cada uno y tomar las mejores decisiones".

"No hubo tiempo. Las fotos que se publicaron dinamitaron todo. Podríamos haberlo solucionado de otra forma, pero tuvo que ser bajo el foco mediático. No estoy orgulloso de ese episodio. Fue doloroso para todos. Por mucho que yo tuviera razones para emprender una nueva vida, no era la manera”.

La infanta Cristina e Iñaki Urdangarin en Barcelona en octubre de 2021, tres meses antes de que se conociera que él estaba con Ainhoa Armentia Europa Press via Getty Images

"Pedí perdón y hubo un perdón, como digo en el libro. Luego continuamos hablando y vimos que el divorcio era la mejor opción". Efectivamente hubo divorcio, pero esperaron hasta diciembre de 2023 para firmarlo, cuando ya todos sus hijos eran mayores de edad.

Así que por sus palabras parece que lo que sabía la infanta Cristina era que su matrimonio no estaba bien, pero no exactamente que Urdangarin ya mantenía una relación con otra mujer. Faltaría ahí una pregunta más directa que no se produce o que no se reproduce.

Señala que no hubo tiempo para hablar más porque las fotos lo dinamitaron todo, pero no dice específicamente que Cristina supiera o no supiera que Ainhoa Armentia estaba en su vida.

De este modo, lo que tenemos ya claro es que ese matrimonio no superó la cárcel y que ambos lo sabían, aunque parece que los hijos no estaban tan al tanto de la distancia emocional entre sus padres, y sobre todo de Urdangarin.