Ábalos renuncia a su acta de diputado
Política
Después de que el Tribunal Supremo rechazara su recurso contra su ingreso en prisión.

El exministro de Transportes y ex secretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos.Eduardo Parra

El exministro socialista José Luis Ábalos, actualmente en prisión por su presunta implicación en el 'caso Koldo', ha presentado este miércoles su renuncia al acta de diputado. Está acusado de seis delitos, entre ellos cohecho, tráfico de influencias y malversación; y Anticorrupción pide para él una condena de 24 años. 

En una carta hecha pública a través de sus redes sociales, el dirigente ha señalado que ha tomado dicha decisión después de que el Supremo haya resuelto de forma desfavorable su recurso contra el ingreso en prisión.

"Hoy he presentado ante la Mesa del Congreso mi renuncia al acta de diputado por València, dado que en todo este proceso he considerado que el respeto a los procedimientos legales es un pilar fundamental del Estado de Derecho que garantiza la ‘presunción de inocencia’ de todas y todos los ciudadanos; asegura la separación de poderes; la imparcialidad y la tutela judicial efectiva sin arbitrariedades", ha señalado. 

"Desde la aprobación del Suplicatorio en enero de 2025 y pese a las prisas siempre de los órganos de gobierno de la Cámara por suspender mis derechos y deberes como diputado, continuamente he venido defendiendo ante la Mesa y la Presidencia del Congreso la importancia de hacer prevalecer la integridad del derecho de representación recogido en el Art. 23 de la Constitución; el concepto del mismo, su significado y los límites de la inmunidad parlamentaria tal y como lo entienden el Tribunal Constitucional a través de sus sentencias y la propia doctrina del Tribunal Europeo de Derechos Humanos como garantías en virtud de un interés general y de la propia independencia del Parlamento. Estas y no otras, han sido las razones por las que hasta hoy he mantenido mi acta, que entiendo no puedo sostener en mi actual situación procesal y sobre la que estoy proyectando toda mi actividad en ejercitar mi derecho de defensa y el amparo de mi inocencia", añade.

Para Ábalos, ha sido un "verdadero honor" haber sido diputado en las últimas siete legislaturas. "Doy mi gratitud a los valencianos y valencianas que me han permitido servir al pueblo español para proteger y expandir las garantías individuales y colectivas, los principios que son esencia de la Constitución Española y de la historia parlamentaria de España, y donde siempre he buscado fortalecer la justicia social, la libertad, la igualdad y el pluralismo como valores supremos y fundamentos de un Estado social y democrático de Derecho. Puedo decir con orgullo que ha sido una responsabilidad emocionante. ¡Gracias por tanto!", ha finalizado. 

