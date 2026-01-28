Trump confirma el envío de "una enorme armada" a Irán y amenaza con llevar a cabo "un ataque mucho peor que el de junio" si Teherán no negocia

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha vuelto a referirse a Irán y a la situación de inestabilidad y levantamientos que atraviesa el país asiático. En la misma línea que en sus últimas declaraciones, aunque en un tono mucho más contundente y bélico, el inquilino de la Casa Blanca ha anunciado a través de su red social, Truth Social, que su armada se dirige a Teherán.

"Una enorme armada se dirige a Irán. Se mueve con rapidez, con gran poder, entusiasmo y determinación. Es una flota mayor, liderada por el gran portaaviones Abraham Lincoln, que la enviada a Venezuela" ha asegurado el presidente estadounidense, que ya anunció hace apenas dos días que las misiones llevadas a cabo en el país sudamericano no tienen nada que ver con lo que sus tropas pueden realizar en Irán.

Sin embargo, insiste en que su armada "al igual que Venezuela, está lista, dispuesta y capacitada para cumplir su misión con rapidez y violencia, si es necesario". Por ello, asegura que espera "que Irán se siente pronto a la mesa de negociaciones y negocie un acuerdo justo y equitativo -sin armas nucleares- que beneficie a todas las partes".

Asimismo, ha avisado al régimen de los ayatolás que "¡El tiempo se acaba, es realmente esencial!". Y en este sentid ha insistido en lo que le dijo "a Irán una vez: Como le dije a Irán una vez: ¡LLEGUEN A UN TRATO!".

Y recuerda que no lo hicieron y ello tuvo consecuencias con la "Operación Martillo de Medianoche", que ha definido como "una destrucción masiva de Irán". Pero esto, según las declaraciones del presidente estadounidense podría considerarse poco menos que un simulacro, ya que anuncia que "el próximo ataque será mucho peor", y les recomienda sentarse en la mesa de negociación para "que eso no vuelva a suceder".