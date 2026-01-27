El economista Julen Bollain ve lo que ha pasado con las pensiones en el Congreso y deja una frase final que va a escocer en Génova

El economista, profesor e investigador de la Universidad de Mondragón, Julen Bollain, ha reaccionado inmediatamente a la noticia que saltaba este martes después de que PP, Vox y Junts tumbaran el decreto-ley Ómnibus, que aprobó el Gobierno que trataba la regularización de las pensiones para el 2026 y las medidas prorrogadas del escudo social.

Al contabilizarse 171 votos a favor y 178 en contra, el contenido no se convalida y, por lo tanto, queda derogado. La ley recogía, entre otros aspectos, la suspensión de desahucios y lanzamientos para familias vulnerables sin alternativa habitacional, una garantía de suministros para consumidores vulnerables y una prórroga de ayudas para la reconstrucción de los municipios afectados por la DANA.

Además, Junts ha dado el sí a la prórroga de las ayudas al transporte público y al abono único, mientras que el PP se ha abstenido. Ambos partidos sí han mostrado su predisposición a apoyar la subida de las pensiones en el caso de que se vote independientemente de otras cuestiones.

El economista, tajante

En este sentido, Bollain ha sido tajante en su perfil oficial de la red social X (@julenbollain), en el que critica duramente la negativa tanto de PP como de Vox y Junts: "Hoy han votado en contra de mantener el escudo social". Entre ellos, ha destacado varias de las medidas:

"Dejan sin protección a 60.000 personas vulnerables frente a los desahucios".

"Permiten volver a cortar la luz a miles de hogares en situación de vulnerabilidad".

"Congelan las pensiones a más de nueve millones de pensionistas".

La frase final escocerá en Génova

Ha rematado su crítica con una frase que no va a sentar bien en Génova: "El PP siempre priorizando el relato político al bienestar de la población".

Otro profesor de economía, el valenciano Santiago Carbó, ha dejado también su opinión en La Economía, espacio económico del Canal 24 horas, en el que ha señalado que el tema de las pensiones tienen un "elevado coste político".

Además, ha hecho ahínco en el que el verdadero problema, al que hay que darle "realmente importancia" es la "sostenibilidad" de estas pensiones a medio y largo plazo.

Qué otras medidas se tumban

Además de las ya mencionadas, el decreto-ley incluía otras medidas que no verán la luz, de momento: