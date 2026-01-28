Estos son los barrios y ciudades de Madrid donde ya se puede ver nieve por la llegada de la borrasca Kristin

España amenece este miércoles en alerta por la borrasca Kristin. Exceptuando Navarra, el resto de Comunidades Autónomas podrían verse afectadas por la nieve, el viento y la lluvia. Además, Almería está en nivel rolo por posibles rachas de viento de hasta 130 kilómetros por hora, según las previsiones para hoy de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

Esta evolución climatológica ha hecho que la nieve haya aparecido en la Comunidad de Madrid de forma copiosa. En concreto, los municipios de Alcobendas, Las Roza, San Sebastián de los Reyes o Torrelodones han amanecido con un manto blanco. También está nevando con fuerza en localidades próximas a la sierra como Tres Cantos. En Madrid capital también está nevando en algunas zonas de la ciudad y el 112 de la región ha pedido evitar desplazamientos innecesarios.

En el área metropolitana y el corredor del Henares hay acumulaciones de hasta dos centímetros en cotas relativamente bajas, situadas entre los 600 y 700 metros.

Desde la Consejería de Educación, Ciencia y Universidades se ha indicado igualmente a los directores de los centros educativos de las localidades afectadas (epecialmente las del norte y las del oeste) que deben valorar la situación de acceso a sus instalaciones, primando siempre la seguridad.

Los alumnos y docentes que tengan problemas para llegar a los centros deben permanecer en sus domicilios. Los colegios e institutos estarán abiertos para atender a aquellos escolares que ya estén en las instalaciones .

Desde las ocho de la mañana, es necesario el uso de cadenas o neumáticos de invierno en todos los puertos de montaña.

La previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) en la Comunidad de Madrid para este miércoles apunta avisos amarillos por fuerte rachas de viento y nevadas en diversos puntos de la autonomía.

La aparición de la nieve ha hecho que las redes sociales se llenen de fotos y vídeos.

Problemas en los cercanías

El servicio de tren entre Cercedilla y Segovia también se encuentra interrumpido por la acumulación de nieve en la infraestructura y las líneas C8 y C10 de Cercanías Madrid sufren retrasos a primera hora de este miércoles por una incidencia provocada por las condiciones meteorológicas adversas.

Según ha informado Adif en sus redes sociales, entre Cercedilla y Segovia se ha establecido un plan de transporte alternativo por carretera "para garantizar la movilidad de los viajeros".

Respecto a las líneas C8 y C10 de Cercanías Madrid se están registrando retrasos debido a una incidencia en la señalización entre Las Matas y Torrelodones provocada por el tiempo.

El difícil episodio climatológico no llegará solo con nieve. Se esperan también rachas de viento muy intensas, que podrían alcanzar entre 70 y 80 km/h, especialmente en áreas de montaña y zonas expuestas.

La AEMET advierte de que se mantendrá la inestabilidad en el país durante todo el día ebido a la rápida formación y paso de la borrasca Kristin, según la Aemet.

¿Dónde va a nevar en el resto de España?

La Comunidad de Madrid no es el único sitio en el que nieva. La AEMET marca en su previsión que va a nevar en amplias zonas de la mitad norte peninsular a una cota que irá subiendo de 600/800 metros hasta 1.000/1.200 metros, y en montañas del sureste a partir de 1.200/1.500 metros.

Se prevén acumulados significativos en la meseta norte y en montañas del centro y norte peninsular, también probable en regiones aledañas de la meseta sur, Galicia, Navarra y norte de Aragón. Y gabrá espesores de cinco centímetros a partir de 800 metros en amplias zonas de la meseta.