El Ministerio de Sanidad alerta sobre el consumo de suplementos de vitamina D, incluso con prescripción médica

La vitamina D es un nutriente imprescindible para nuestro organismo, necesario para absorber el calcio y, por tanto, para mantener sanos nuestros huesos. Además, es fundamental para el sistema inmunitario y ayuda al funcionamiento de los músculos y las neuronas cerebrales.

Alimentos como los pescados azules, los huevos y el queso proporcionan a nuestro cuerpo vitamina D, además de que la exposición solar también ayuda a nuestro organismo a producir este nutriente.

Para ciertas personas, la dieta y la luz de sol no suelen ser suficientes y necesitan una suplementación para mantener los niveles adecuados de esta vitamina, pero esta debe ser prescrita por un médico y bajo criterios clínicos bien fundamentados.

Así lo advierte el Ministerio de Sanidad después de que 16 personas hayan tenido que ser ingresadas en Baleares por consumir un suplemento defectuoso con niveles demasiado altos de vitamina D, lo que les provocó hipercalcemia, insuficiencia renal y arritmias.

"Aunque la vitamina D cumple una función esencial en el metabolismo óseo y en la regulación del calcio, su uso debe ajustarse a criterios clínicos bien fundamentados, con el fin de evitar intervenciones ineficaces o potencialmente perjudiciales", alertan desde el gabinete de Mónica García.

Señalan desde el Ministerio que las guías clínicas coinciden en advertir que no está justificado el cribado poblacional ni la determinación rutinaria de niveles séricos de 25-OH-D en personas asintomáticas sin factores de riesgo específicos. "La suplementación innecesaria puede conllevar efectos adversos, especialmente cuando se exceden las dosis recomendadas. La evidencia disponible no sustenta de manera concluyente los beneficios no músculo-esqueléticos atribuidos a esta vitamina", advierten a pacientes y a profesionales sanitarios.