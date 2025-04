En EEUU ensalzan el fármaco que con una dosis acaba con el 94% del colesterol que no se detecta en los análisis

Una investigación ha avanzado en los estudios sobre el colesterol. Apuntan que altas concentraciones de lipoproteína(a), que es un tipo de colesterol, en el organismo están relacionadas con el aumento del riesgo de problemas cardiovasculares. Ahora, parecen haber dado con un método para rebajarlo.

Uno de los riesgos es que este tipo concreto de colesterol es que no aparece en los análisis rutinarios de sangre. En cualquier caso, los investigadores han concluido que hay un fármaco con el que poder reducirlo casi en un 94% a partir de una única dosis.

Así lo han anunciado en la reunión anual del Colegio Americano de Cardiología en Chicago y han publicado en la revista The New England Journal of Medicine, una publicación médica con sistema revisión por pares dependiente de la Sociedad Médica de Massachusetts.

El fármaco en cuestión al que se refieren los expertos recibe el nombre de lepodisirán. Es experimental y lo fabrica la compañía farmacéutica Eli Lilly. Este reducía un porcentaje de lipoproteína(a) a los pacientes a partir de una única dosis, pero aquellos que recibieron una segunda seis meses después registraron una reducción de casi el 95% del colesterol en cuestión pasado un año.

"Hasta ahora nunca habíamos sido capaces de tratar la lipoproteína(a)", ha dicho el autor principal del estudio, el director académico del Instituto Cardíaco, Vascular y Torácico de la Clínica Cleveland, el doctor Steven Nissen, en declaraciones recogidas por New York Post.

El mismo medio recoge que uno de los factores que diferencian la lipoproteína(a) de otro tipo de colesteroles es que sus niveles suelen venir determinados por los genes de la persona.

Por lo tanto, hacer un cambio en el estilo de vida no suele ser lo más eficaz para modificar sus niveles. Pero los resultados de los expertos dan esperanzas para confiar en que las terapias con ARN, como la del lepodisirán, pueden ser efectivas en el largo plazo.