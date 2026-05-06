Granadilla de Abona, el pueblo tinerfeño de 5.700 habitantes que espera la llegada del crucero del hantavirus entre dudas y demandas de "rigor y garantías" 

Durante años, el nombre de Granadilla de Abona se ha asociado al meritosísimo equipo de fútbol femenino Atlético Granadilla, que ha llegado a codearse en Primera con todo un Barcelona, un Real Madrid o un Atlético de Madrid. Hoy, por una mezcla de infortunio y de posición estratégica, este municipio tinerfeño es noticia por la cercana llegada del 'crucero del hantavirus', prevista para este sábado.

Con poco más de 5.700 habitantes, Granadilla de Abona será el puerto de recepción del MV Hondius, el barco donde se decretó el brote del hantavirus por el que ya han muerto tres pasajeros y que suma numerosos infectados entre pasaje y tripulación.

La elección de Granadilla, al sur de la isla de Tenerife, se ha debido principalmente a su cercanía al aeropuerto de Tenerife Sur, infraestructura estratégica para proceder a la repatriación de los pasajeros del crucero.

Sin embargo, la aceptación del puerto de acogida canario no ha estado exenta de polémica, ante la negativa reiterada del Gobierno insular y no atendida por el Gobierno central. Ante el 'no' de Moncloa a Canarias, el presidente insular, Fernando Clavijo, ha elevado la conversación y exige una reunión directa con Pedro Sánchez.

La preocupación se extiende por la isla, pese a los mensajes tranquilizadores del Ministerio de Sanidad, de expertos sanitarios y de la propia Organización Mundial de la Salud. De hecho, países como Cabo Verde y Marruecos se han negado a ofrecer ayuda a los afectados.

Desde el Ayuntamiento de Granadilla de Abona ha reclamado "garantías sanitarias y máxima transparencia" en la recepción y tratamiento inicial de los afectados por el hantavirus.

El consistorio ha emitido un comunicado donde admite ser consciente de una situación "de especial sensibilidad" que por ese mismo motivo "requiere la máxima prudencia, rigor técnico y coordinación institucional [...] especialmente cuando está en juego la seguridad y la tranquilidad de nuestros vecinos".

"Granadilla es un municipio comprometido y solidario, dispuesto a colaborar ante cualquier emergencia de carácter sanitario", pero con la demanda de una información "clara" y que permite "evitar actuar desde la incertidumbre y con plenas garantías sanitarias".

El Ayuntamiento insiste, a escasos días de que llegue el crucero, en que es "imprescindible" conocer con detalle el alcance del brote, el número de personas afectadas, los posibles riesgos de transmisión y las medidas sanitarias previstas para garantizar la seguridad tanto de la población como de los profesionales implicados.

"Del mismo modo, se permanece atento a las recomendaciones y directrices de los organismos internacionales competentes, entendiendo que la información rigurosa y actualizada es clave para actuar con responsabilidad y evitar cualquier alarma social innecesaria", añade el Ayuntamiento.

En la misma nota, emitida este miércoles, insiste la corporación en que las decisiones que afectan directamente al municipio "no pueden adoptarse de forma unilateral ni al margen de la institución local" y han expresado que la voluntad de colaborar debe ir acompañada de criterios sanitarios sólidos y de una adecuada planificación, "especialmente cuando está en juego la seguridad y la tranquilidad de nuestros vecinos".