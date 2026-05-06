El Gobierno garantiza que los pasajeros del crucero afectado por el hantavirus que lleguen a Canarias no tendrán contacto con la población local 

El Gobierno español ha garantizado que los pasajeros del crucero en el que se han detectado varios casos de hantavirus y que atracará en Canarias dentro de tres días para su evacuación no tendrán "contacto con la población local". Además, los 14 españoles que van a bordo (13 pasajeros y un miembro de la tripulación) serán trasladados en avión militar hasta Madrid y permanecerán en cuarentena en el Hospital Central de la Defensa Gómez Ulla, mientras que los extranjeros serán repatriados a sus respectivos países.

En una rueda de prensa en el Palacio de la Moncloa protagonizada por la ministra de Sanidad, Mónica García, y de Interior, Fernando Grande-Marlaska, el Ejecutivo ha señalado que todo este proceso de desembarque y evacuación contará con todas las garantías necesarias. "No va a suponer ningún riesgo. España tiene todas las capacidades para atender a todas las personas y para mantener la protección de la salud pública", ha señalado García.

Los tres pasajeros que han dado positivo por hantavirus han sido trasladados ya desde Cabo Verde a Países Bajos, mientras que el resto del pasaje se encuentra de momento asintomática. Todos ellos llegarán al Puerto de la Granadilla, en el municipio de Granadilla de Abona, que se encuentra en el sureste de la isla de Tenerife.

"Una vez allí, se pondrá en marcha un mecanismo conjunto de evaluación sanitaria y de evacuación para repatriar a todos los miembros del pasaje, salvo que la condición médica lo impida", ha señalado Mónica García.

Sobre los motivos por los que España permitirá que atraque el barco para poder hacer la evacuación, ambos ministros han recordado que hay factores tanto "humanos" como "legales" que han permitido esta decisión. "La OMS fue quien determinó que fueran las Islas Canarias el lugar para atender la situación. España reúne las condiciones de desembarco en medidas de seguridad y protección de la salud", han señalado.