Desde Ushuaia hasta Canarias: así empezó el brote de hantavirus en el crucero de lujo

El crucero holandés MV Hondius, anclado frente a la costa de la ciudad de Praia, en la isla de Santiago, en Cabo Verde, el 4 de mayo de 2026.

Lo que prometía ser un viaje de ocio y se promocionaba como una oportunidad para realizar expediciones de naturaleza a personas de alto nivel adquisitivo (hasta 1.400 euros la noche por una suite con balcón) ha terminado convirtiéndose en una auténtica pesadilla para sus viajeros (así como para sus familiares).

Todo comenzó el pasado 1 de abril, cuando 149 pasajeros de 23 nacionalidades diferentes decidieron embarcarse en un crucero, el MV Hondius, en el puerto argentino de Ushuaia, sin saber que apenas un mes después enfrentarían la situación en la que se encuentran actualmente.

El barco, que tenía como destino final Canarias y llevaba bandera de Países Bajos, cuenta con un total de 14 personas españolas (uno de ellos forma parte de la tripulación): cinco son de Cataluña, tres de ellos de Madrid, tres de Asturias, uno de Castilla y León, uno de Galicia y uno de Comunidad Valenciana.

Y, aunque fue el pasado 2 de mayo cuando la Organización Mundial de la Salud (OMS) hizo saltar las alarmas tras detectarse el brote que ya se ha cobrado un total de tres vidas, lo cierto es que la cronología de los hechos arranca algo antes, el 1 de abril, cuando el crucero salió de Argentina.

Cronología de los hechos

El barco salió el 20 de marzo desde Tierra del Fuego, un archipiélago situado en el continente americano. El 1 de abril, tras hacer varias paradas, salió de Ushuaia (Argentina) y cinco días después uno de los pasajeros, un hombre neerlandés de 70 años, comenzó a tener síntomas. Días después, el 11 de abril, falleció, aunque no se pudo determinar la causa de su muerte hasta días mas tarde. Fue el primero en perder la vida de los tres fallecidos confirmados por ahora.

Infografía titulada "Crucero con brote de hantavirus se dirige a las Islas Canarias", creada en Ankara, Turquía, el 6 de mayo de 2026. Anadolu via Getty Images

El cuerpo estuvo en el barco hasta el día 24 de abril, momento en el que fue desembarcado en Santa Elena junto a su esposa. En total, el cuerpo sin vida del hombre permaneció casi dos semanas dentro de la embarcación. Poco después también fallecería su mujer, que también viajaba en el Hondius. Las pruebas que se realizaron después confirmaron que se trataba de hantavirus.

El mismo día que se conoció la muerte de la mujer llegó el tercer pasajero infectado, esta vez de nacionalidad británica. Su estado era tan grave que se le trasladó hasta Sudáfrica y actualmente se encuentra en la UCI en Johannesburgo, donde sigue luchando por su vida tras haber dado positivo en hantavirus.

Tras días sin novedades ni nuevos positivos, el 2 de mayo el crucero, que navegaba por el océano Atlántico, volvió a ser noticia tras comunicar la muerte de otro pasajero, de nacionalidad alemana. En total, por ahora hay tres fallecidos.

Cabo Verde rechaza el desembarco del crucero, mientras que se exige a España que atiendan a los enfermos

Con el brote activo y la incertidumbre de cuántas personas podrían estar contagiadas en el interior del crucero de lujo, el 3 de mayo, Cabo Verde decidió rechazar su desembarco, lo que obligó a la Organización Mundial de la Salud (OMS) a solicitar a España que atendiera a los enfermos en "cumplimiento del Derecho Internacional y el espíritu humanitario".

Al mismo tiempo, se comunicó que al menos dos miembros de la tripulación contaba con síntomas, uno de ellos en estado leve y otro en condición grave. Uno de los que se encuentra en estado grave es el médico neerlandés que viajaba en el barco, quien fue trasladado hasta el Hospital de la Candelaria de Tenerife y posteriormente a Países Bajos.

Tras estallar este brote, desconocido para muchos hasta ahora, un laboratorio que trabaja junto con la OMS halló que el hantavirus que provocó la muerte de al menos tres personas en este crucero pertenecía a la cepa Andes, la única en la que por ahora se conoce que hay trasmisión entre humanos.

La identificación fue posible gracias a una prueba de PCR realizada a una persona infectada del buque, según trasladó en un comunicado del Centro de Enfermedades Virales Emergentes de los Hospitales Universitarios de Ginebra (HUG).

El crucero atracará el sábado en Tenerife para evacuar a los pasajeros



Después de que el crucero permaneciese varios días atracado en medio de la incertidumbre y ante el rechazo humanitario de Cabo Verde, el Gobierno español decidió este miércoles que la embarcación atracara este sábado en el puerto de Granadilla de Abona, en la isla de Tenerife. Desde allí se espera que todos los pasajeros sean evacuados y posteriormente trasladados hasta sus países de origen, a menos que la condición médica lo impida en ese momento.

Los españoles serán examinados en las Canarias y luego serán llevados hasta el hospital militar Gómez Ulla de Madrid, según ha informado en esta jornada la ministra de Sanidad, Mónica García. Aquellos que cuenten con algún síntoma serán trasladados hasta las unidades de aislamiento, mientras que los que sean asintomáticos pasarán la cuarentena en el centro hospitalario, según fuentes del Gobierno.

En total, el número de casos por este brote se ha elevado este miércoles a ocho, tres de ellos confirmados en laboratorio, después de que las autoridades de Suiza informasen sobre la hospitalización de un hombre que viajó como pasajero en el crucero.

El brote lleva al enfrentamiento entre Canarias y Sanidad

La situación ha llevado a un choque entre el Gobierno central y el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, quien ha criticado el hecho de que no se haya producido "ningún contacto" por parte del Gobierno y ha lamentado que no se haya coordinado junto a su comunidad el hecho de que el barco se dirigiese hasta allí.

La ministra de Sanidad, Mónica García, ha respondido asegurando que no entrará en polémicas y ha defendido que se han mantenido "contactos a todos los niveles" con el gobierno de Canarias. "No vamos a entrar en la polémica política, creo que no toca", ha dicho la ministra en una rueda de prensa en Moncloa.

"Hemos estado en contacto con el Gobierno canario a todos los niveles, desde primera hora de la mañana a nivel técnico en la ponencia de alertas con la Dirección General de Salud Pública y a nivel presidente. Hemos estado en contacto estrecho y lo seguiremos estando. En aquellas reuniones en las que lleven el mecanismo de protección civil estará incorporado el Gobierno de Canarias", ha agregado.

En la misma línea se ha pronunciado el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, quien ha rechazado las declaraciones de Clavijo y ha asegurado que ha estado en "contacto permanente". "Yo mismo lo he hecho en varias ocasiones", ha exclamado. Mientras tanto, desde el lado de la oposición, el popular Elías Bendodo ha puesto en duda la "capacidad" de la ministra de Sanidad.

Tras el cruce de acusaciones, representantes de los ministerios de Interior y de Sanidad han confirmado que se reunirán esta tarde con el Gobierno de Canarias, después de que se activase en la jornada de hoy el Mecanismo Europeo de Protección Civil, el cual se ha activado en más de 830 ocasiones.