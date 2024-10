Humo, nicotina y combustión: ¿cuánto sabes sobre el hábito de fumar y las alternativas al cigarrillo?

No hay duda de que la mejor opción es no empezar a consumir tabaco y nicotina nunca, y que, si ya has empezado, lo siguiente que se debe hacer es dejarlo por completo. Pero, ¿qué más podemos hacer cuando no se abandona de forma tajante el hábito? ¿Conoces las alternativas al cigarrillo y la ciencia que hay detrás? ¿Qué opciones tienen aquellos fumadores adultos que no lo dejan?

De acuerdo con los datos proporcionados por la Organización Mundial de la Salud (OMS), más de 1.000 millones de personas fuman en todo el mundo, de las cuales casi 9 millones residen en España. Además, la OMS prevé que estas cifras no van a cambiar de manera sustancial en los próximos años. Por ello, es tan importante poner a disposición de este grupo de fumadores adultos que van a continuar con el hábito, toda la información basada en ciencia que existe sobre las alternativas al cigarrillo libres de humo y combustión.

Aquí puedes poner a prueba tus conocimientos con siete rápidas preguntas y conocer más datos sobre las alternativas sin humo ni combustión que te ayudarán a tomar decisiones informadas.

*Pincha aquí si no puedes ver el trivial.