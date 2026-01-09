Construye un chalé ilegal en zona protegida y el juez toma una decisión insólita: 30.000 euros de multa y no lo derriba

Decisión judicial insólita en Francia. Un juez ha considerado como ilegal la construcción de un chalé en una zona protegida pero, a diferencia de las sentencias que habitualmente se dictan en este tipo de casos, ha decidido imponer únicamente una multa sin obligar a que el inmueble sea derribado.

Una vecina sexagenaria de la ciudad francesa de Poitiers ha sido condenada esta semana a pagar una sanción económica de 30.000 euros por haber construido su casa en una zona natural protegida sin haber obtenido la licencia de obras.

Tal y como recoge el medio de comunicación francés La Nouvelle République, el caso se remonta al año 2018, cuando la mujer compró un terreno de 1,2 hectáreas por tan solo 15.000 euros (el precio del metro cuadrado fue de 1,25 euros).

El motivo de ese coste tan bajo fue que el terreno está catalogado como zona natural N2, o lo que es lo mismo, una zona natural y forestal edificable, pero sujeta a estrictas restricciones. En consecuencia, no se permite realizar ninguna nueva construcción sin edificios preexistentes.

Denegación de la licencia de obra

Por esa razón, el ayuntamiento le denegó a la vecina la licencia de obra que había solicitado. Sin embargo, la mujer decidió continuar adelante con la construcción del chalé confiando en una futura modificación del plan urbanístico de la ciudad, algo que finalmente no se ha producido.

A pesar de esa ilegalidad, el juez ha decidido no obligar a demoler la vivienda. La abogada de la sexagenaria, Julie Verger, ha dicho estar "muy contenta" con la decisión judicial. En ese sentido, Verger ha explicado que "alegué que la demolición supondría una violación del respeto a la vida privada y familiar, ya que esta señora vivía allí con sus nietos. En cuanto a la multa, señalé que había que descontar el precio del terreno, ya que había sido pagado. Una vez más, se nos ha hecho caso".