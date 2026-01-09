Y ahora, a por México: Trump anuncia ataques terrestres contra los cárteles que "controlan" el país

Claudia Sheinbaum, presidenta de México, y Donald Trump, su homólogo de EEUU, conversan durante el sorteo oficial de la Copa Mundial de la FIFA 2026, el 5 de diciembre de 2025, en Washington.

Donald Trump no da puntada sin hilo. El presidente de Estados Unidos, entre bravuconada y bravuconada, va dejando pistas de sus posibles acciones. En otro tiempo, se creían sólo amenazas, presiones, intimidaciones, pero en la nueva era trumpista, hemos descubierto que pueden ser verdad verdadera. Que le da lo mismo saltarse el derecho internacional, la soberanía del vecino y las históricas alianzas exteriores de Washington.

Por eso, hay que tomarse en serio el anuncio que el republicano ha hecho esta madrugada: su país va a iniciar ataques "en tierra" contra los carteles del narcotráfico, que según afirmó "están dirigiendo México". "Vamos a empezar a atacar en tierra en lo que se refiere a los carteles", ha asegurado literalmente en una entrevista con la cadena Fox News.

Sus declaraciones se producen menos de una semana después de que la CIA y el Ejército de EEUU ejecutaran un dispositivo para capturar en Venezuela al presidente Nicolás Maduro y a su esposa, Cilia Flores, y arrastrarlo ante un Tribunal Federal en Nueva York para juzgarlo por "narcoterrorismo".

Ya en ese contexto, el pasado 5 de enero, el propio Trump se refirió a su vecino del sur, ofreciendo enviar sus Fuerzas Armadas a México a combatir al narco de ese país, un tema, que según sus palabras, le había planteado a la presidenta, Claudia Sheinbaum, que lo ha rechazado reiteradamente debido a la soberanía del país y que su Ejecutivo apuesta por una solución pacífica.. De la izquierdista dijo que "es una persona estupenda", pero que "tiene un poco de miedo sobre los carteles controlando México".

"Hay que hacer algo con México. México tiene que organizarse, porque se están filtrando (los estupefacientes) desde México. Y vamos a tener que hacer algo. Nos encantaría que México lo hiciera. Son capaces de hacerlo, pero desafortunadamente, los carteles son muy fuertes en México", afirmó entonces Trump.

"Es muy muy triste de ver"

Ahora, el inquilino de la Casa Blanca va más allá y anuncia ataques, directamente. "Los carteles están dirigiendo México. Es muy muy triste de ver y darse cuenta de lo que ha pasado en ese país. Pero los carteles lo están dirigiendo y están matando a 250.000 ó 300.000 personas en nuestro país cada año", añadió el republicano en la entrevista emitida hoy.

Trump alabó a su homóloga mexicana pero consideró que la mandataria "está preocupada" y "tiene un poco de miedo sobre los carteles controlando México".

Desde el inicio de su segundo mandato, y como ya había hecho reiteradamente en la campaña electoral que lo llevó a repetir como presidente, el magnate ha prometido combatir con mano dura el tráfico de estupefacientes, especialmente el de fentanilo procedente de México. Además de la oferta de enviar al Ejército, ha apretado las tuercas al Ejecutivo mexicano, contra quien lanzó los primeros aranceles hace ya un año, precisamente en parte, argumentó, por no hacer lo suficiente en la materia, a sus ojos.

Trump y su Gabinete han insistido en los últimos días en que Washington no dudará en usar su poderío militar para defender su seguridad nacional, la cual considera amenazada por los carteles mexicanos. Ha lanzado, además, amenazas contra Colombia y Cuba, aunque con el primero de estos países parece haber distensión, tras la conversación de una hora que mantuvo el presidente norteamericano con su homólogo colombiano, Gustavo Petro, ayer mismo. Han prometido verse en Washington.

La importancia de México

Trump golpeó Venezuela primero, con la excusa del narcotráfico, por su interés en derrocar a Maduro y controlar el petróleo del país con mayores reservas planetarias (un 18% aproximadamente). Pero el problema del tráfico y las mafias es incluso mayor con México o Colombia. Los principales productores son Perú, Bolivia y Ecuador y los países de tránsito, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica, Panamá y la República Dominicana. China es identificada como el principal proveedor de los precursores químicos necesarios para sintetizar el fentanilo en suelo mexicano, además.

¿Cuál es, en concreto, la importancia de México?

México y EEUU comparten más de 3.000 kilómetros de frontera. Durante décadas, los carteles del sur desarrollaron una sofisticada cadena de transporte y distribución de la cocaína que llega desde Sudamérica para introducirla en su mayoría en su vecino del norte. Muchas veces ocurre por puertos oficiales de entrada, además.

Sin embargo, la mayor preocupación para Washington con respecto a México es la producción y distribución de sustancias sintéticas como mentanfetaminas y opioides como el fentanilo, la droga vinculada a una "epidemia de sobredosis" en EEUU.

En los últimos años, más de cien mil personas han fallecido en la nación de Trump por sobredosis de alguna droga y el auge del consumo de opiáceos sintéticos, especialmente el fentanilo, es responsable de más de 70.000 muertes en el país en 2021 y en 2022, lo que ha disparado todas las alarmas. El fentanilo es el mayor causante de muertes por esa causa en EE.UU., aunque de 2023 a 2024 el índice cayó a su punto más bajo en cinco años.

Según la DEA, el Departamento de Justicia y el Servicio de Investigación del Congreso, el fentanilo ilícito se produce casi en su totalidad en México, con precursores importados de países de Asia, muy particularmente en China, y tanto eso como su tráfico está controlado por carteles mexicanos. Estos grupos, además, tienen un peso notorio en la formación y exportación de experiencia hacia otros países y mercados.

Según la BBC, se ha reportado presencia de "ingenieros agrónomos" mexicanos en Colombia, involucrados con la mejora de cepas de hoja de coca, así como la participación de carteles como el de Sinaloa en redes europeas que dependen del apoyo logístico, experiencia y preparación de sus integrantes. Es lo que se conoce como la exportación del "método mexicano", tal y como describió a este medio Laurent Laniel, director de la oficina de Crimen, Precursores y Consumo de Drogas de la Agencia de Drogas de la Unión Europea (EUDA, por sus siglas en inglés).

El centro de pensamiento y medio de comunicación Insight Crime señala a las organizaciones criminales mexicanas como las más grandes, sofisticadas y violentas del hemisferio occidental.

Surgieron de la larga historia de contrabando y proximidad a EEUU, la mayor economía mundial, y se convirtieron en una amenaza regional con redes que se extienden de Argentina a Canadá y Europa.

Un saludo para Machado

En la misma entrevista con la Fox, la cadena amiga del movimiento MAGA, Trump también se refirió a la situación de Venezuela, que afronta un tiempo de enorme incertidumbre tras la defenestración de Maduro. Ha llamado la atención su cooperación con su sucesora, Delcy Rodríguez, y el desdén con el que ha tratado, por contra, a la líder de la oposición venezolana, Maria Corina Machado, con quien no parece contar en esta etapa de transición. Machado estará en Washington D.C la semana que viene y el norteamericano ha dicho que está interesado en saludarla.

A preguntas del entrevistador, Sean Hannity, se refirió a ella como "una buena persona" y agregó que le gustaría verla cuando visite la capital de su país, ahora que logró salir de Venezuela para recoger el premio Nobel de la Paz en Oslo (Noruega). El periodista preguntó al mandatario si aceptaría Nobel ganado por la disidente, que se lo ofreció por ordenar la operación militar con la que capturó a Maduro, y Trump respondió: "Sería un gran honor".

El interés de Trump mostrado por reunirse con Machado la próxima semana contrasta con sus primeras declaraciones sobre la líder opositora venezolana tras la captura de Maduro, cuando dijo que creía que no estaba lista para asumir el poder de Caracas y que no contaba con el respaldo popular. Tampoco ha apostado por convocar elecciones, como piden los críticos con el oficialismo, los que se consideran legítimos ganadores de las elecciones de 2024, aquellas cuyas actas Maduro nunca quiso mostrar.

El republicano aseveró en la entrevista, además, que Venezuela "será reconstruida" y que en un futuro cercano habrán elecciones en el país suramericano. Este viernes se tiene previsto que el mandatario estadounidense se reúna con los representantes de 14 empresas petroleras que trabajarán en la "reconstrucción de la infraestructura" relacionada al crudo del país.