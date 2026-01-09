Trump cita a las grandes petroleras en la Casa Blanca y hace algo nunca visto en él: les pide disculpas

Donald Trump, con varios invitados en un acto en el Despacho Oval de la Casa Blanca

Donald Trump ha publicado un mensaje en Truth Social que podría pasar por uno más en su infinita actividad en su red social. Este viernes, al filo de las 13:45 hora de Washington D.C., el presidente de EEUU ha escrito una publicación citando a las "principales compañías petrolíferas del mundo" para un encuentro inmediato en la Casa Blanca.

Hasta ahí, nada excepcional en torno a una cita que ya se conocía y en la que se incluye a la española Repsol. El evento transcurrirá "casi exclusivamente" sobre Venezuela y la nueva situación política, económica y comercial tras la captura de Nicolás Maduro y el estreno del tutelado Gobierno de Delcy Rodríguez. Por supuesto, con el petróleo como elemento clave.

"La reunión de hoy se centrará casi exclusivamente en el petróleo venezolano y nuestra relación a largo plazo con Venezuela, su seguridad y su gente", escribe Donald Trump.

Acto seguido insiste, por si no hubiera ya bastantes pistas, en que "un factor muy importante en esta participación será la reducción de los precios del petróleo para el pueblo estadounidense", además de "quizás lo más importante [...] detener la entrada de drogas y delincuentes a Estados Unidos".

Como decimos, nada extraño hasta este punto, pero unas líneas antes de llegar a este comentario, Donald Trump hace algo prácticamente insólito para Donald Trump: disculparse. Sí, disculparse en su trato con las petroleras internacionales.

De la cita de este viernes en la Casa Blanca, Trump apunta que "todas quieren estar ahí", pero lamenta que no sea posible. Y lo achaca a las obras aún en curso de su faraónico proyecto de 'Sala de Baile' para el edificio presidencial.

"Es una lástima que el salón de baile no haya terminado, porque si lo estuviera, estaría abarrotado", apunta. Y añade en un tono impropio en él que "pedimos disculpas a las compañías petroleras que no podemos recibir hoy".

De inmediato promete que tanto el secretario de Energía, Chris Wright, como el secretario del Interior, Doug Burgum, recibirán a las compañías que no puedan estar presentes hoy por falta de espacio "durante la próxima semana". "Todos estamos en contacto diario", remata.