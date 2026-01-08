Un almirante retirado da un aviso a navegantes con lo que puede pasar con Trump y Groenlandia: le define con una frase demoledora

El almirante de la Armada retirado, Juan Rodríguez Garat, ahora habitual analista de defensa en televisión, ha dado un aviso a navegantes sobre lo que puede pasar con todo el lío de Donald Trump y Groenlandia.

El mandatario estadounidense ya ha dado un aviso de su intención de comprar la isla, que administra Dinamarca. Tras el golpe a Maduro en Venezuela, ahora quiere más en su insaciable ansia por el control. Por su parte, Dinamarca y Groenlandia piden al secretario de Estado de EEUU que concierte una reunión a nivel de ministros de Exteriores.

El almirante Rodríguez ha intervenido en el programa de TVE, Malas Lenguas, en el que la presentadora Marta Flich le ha preguntado sobre las posibilidades de que esta "campaña, de momento, diplomática" sobre Groenlandia derive en un posible enfrentamiento armado "porque no es un tema de seguridad, EEUU ya tiene base en Groenlandia".

No se va a comprar, pero...

El almirante confirma que no hay enfrentamiento armado alguno, pero sí hay varias posibilidades, algunas diplomáticas. "La compra de la isla de Groenlandia no va a ser posible, pero sí es posible que Trump compre las voluntades de los groenlandeses que tienen derecho a autodeterminarse", ha explicado.

Para él, sería la única solución viable para que finalmente EEUU se apodere de la isla. La parte militar, sin embargo, no sería una guerra ni un "combate activo" porque, ha asegurado, que "nadie se va a enfrentar a EEUU, es imposible".

"Yo lo veo más como parte de la administración americana tratando de apoyar esa posibilidad de comprar las voluntades del pueblo, sin necesidad en absoluto de recorrer a la fuerza", ha rematado.

Así define el almirante a Trump

Gonzalo Miró, copresentador, le ha preguntado sobre qué pueden hacer los europeos en toda esta tentativa de Trump y el almirante le ha definido como "un perro que ladra a todo el mundo y solo muerde cuando ve debilidad".

Para Rodríguez, Europa necesita fundamentalmente "unirse". "Evidentemente, a pesar de estar unida, no puede enfrentarse militarme a los EEUU, pero puede dejar perfectamente claro que esto sería un golpe definitivo para la Alianza Atlántica, que nos iríamos todos de ahí y que dejaríamos a EEUU solo frente al mundo", ha advertido.

Sin embargo, ha recalcado que es algo que, seguramente, a Trump "no le importe nada, pero al Partido Republicano y a los políticos profesionales en Washington sí que les importaría".

Ha concluido de forma contundente insistiendo que "una voz fuerte de Europa puede alejar esta amenaza, que ya de por sí es bastante lejana".