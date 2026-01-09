Un ingeniero jubilado rescata una pieza de 1.875 tirada en las obras: "Es increíble que terminara aquí"

Unas obras ferroviarias en la localidad australiana de Euroa se han saldado con el hallazgo de una pieza del año 1875. El descubrimiento lo ha realizado Tim Milles, un ingeniero jubilado y residente en Euroa que casualmente paseaba por la zona.

El hombre se dirigió al lugar en el que se estaban llevando a cabo las obras debido a que quería visitar la estación de tren local junto a sus nietos pequeños para ver la demolición de un conocido puente del municipio.

Tal y como recoge el medio de comunicación australiano especializado en la industria del ferrocarril Rail Express, en las proximidades del antiguo edificio de la estación de Euroa, Milles identificó una insignia en un trozo de vía antigua.

"Pude ver una insignia en la vía y pensé que parecía importante", ha explicado el ingeniero jubilado, quien ha detallado que después de examinar el objeto más de cerca, "pude ver la fecha '1875'".

Tras el llamativo hallazgo, Tim Milles se puso en contacto con John Holland, socio de construcción de Inland Rail. Una vez recortada la parte corroída de la insignia y eliminados el óxido y varias capas de pintura, se descubrió que lo que estaba escrito en el objeto era 'Blaenavon 1875 MD'.

"Se fabricó hace 150 años en Gales"

Blaenavon hace referencia a un pueblo de Gales conocido por sus ferrerías durante el siglo XIX. "Es increíble pensar que esta pieza se fabricó hace 150 años en Gales y terminó aquí, en Euroa", ha destacado al respecto Tim Milles.

Según explican desde Rail Express, Australia importó todos sus primeros raíles, locomotoras y material rodante principalmente del Reino Unido en el siglo XIX. Fue a finales de ese siglo cuando Australia comenzó la fabricación de locomotoras y vagones, aunque hubo que esperar hasta 1911 para que los raíles se laminaran en el país.

El ferrocarril se inauguró en la ciudad australiana de Euroa en el año 1872, una fecha que es coherente con la pieza de 1875 rescatada por el ingeniero jubilado.