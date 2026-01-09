Rusia ataca Ucrania con un misil balístico Oreshnik, con capacidad nuclear, tras un supuesto ataque a una residencia de Putin

El cuerpo de un paramédico, muerto por un ataque ruso al ir a atender a heridos de un primer bombardeo, el 9 de enero de 2026, en una zona residencial de Kiev.

Rusia sube la apuesta: en pleno proceso negociador en busca de una supuesta paz, ha atacado esta noche a Ucrania con un misil hipersónico Oreshnik, indetectable y con capacidad nuclear. Es la segunda vez que Moscú emplea esta munición para golpear a su adversario. Un uso extraño de una de las armas más avanzadas del Kremlin, en medio de una oleada de ataques, cuando las temperaturas son las más gélidas del invierno en la zona.

"Las Fuerzas Armadas rusas lanzaron un ataque masivo con armas terrestres y marítimas de largo alcance y alta precisión, incluido el sistema de misiles terrestres móviles de mediano alcance Oreshnik", ha informado el Ministerio de Defensa ruso en un comunicado, este viernes. Vincula este golpe a un supuesto ataque con drones que tuvo lugar a finales de diciembre contra una de las residencias del presidente ruso, Vladímir Putin. Una respuesta, dicen.

Ucrania negó en todo momento haber atacado dicho edificio, un extremo que también fue puesto en duda por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. La CIA ha evaluado que Ucrania no tenía como objetivo una residencia utilizada por Putin, según funcionarios estadounidenses citados por la prensa norteamericana.

Tanto las autoridades como los militares ucranianos sugirieron que el ejército ruso podría haber empleado Oréshnik para golpear objetivos energéticos en la región occidental de Lviv, fronteriza con Polonia, indica EFE.

Por qué es importante

El Oreshnik, que en ruso significa "avellano", es una de las armas más nuevas de Rusia y viaja a una velocidad hasta 10 veces mayor que la del sonido (superiores a Mach 10, más de 12.000 km/h o 3,4 km/s), con un alcance que le permite llegar a toda Europa, según datos del propio jefe de las fuerzas de misiles de Rusia, indica la CNN.

El misil puede contener múltiples ojivas y transportar cargas convencionales o nucleares. Moscú lo utilizó por primera vez en noviembre de 2024, impactando la ciudad ucraniana de Dniéper, aunque el arma aún no estaba completamente desarrollada.

Su alcance es intermedio, pero su poder está en la citada velocidad y en su capacidad de evasión, lo que reduce drásticamente el tiempo de reacción para los sistemas de defensa y lo hace muy difícil de interceptar actualmente.

Estas son sus principales características:

Peso: 30.000 a 40.000 kilos

Longitud: 15-18.5 m.

Diámetro: 1860 mm.

Alcance efectivo: 3.000‑5.500 kilómetros

Explosivo: Ojivas MIRV convencionales o nucleares.

Ojiva: 6 MIRV.

Detonación: Detonador programado.

Propulsor: Cohete de combustible sólido.

El presidente ruso ha ordenado su producción en serie y su despliegue se considera un desafío estratégico para la OTAN debido a su capacidad para superar las defensas antimisiles. El mes pasado, Rusia publicó un video de lo que dijo fue el despliegue del sistema de misiles Oreshnik en su cercano aliado Bielorrusia.

El Oréshnik, que Putin anunció que entraría en servicio a finales de 2025, fue empleado por primera vez en diciembre de 2024 contra una fábrica militar en la región ucraniana de Dnipropetrovsk.

Nuevos golpes

El ataque a Oreshnik se produjo horas después de que Moscú repitiera que las tropas europeas desplegadas en Ucrania como parte de cualquier futuro acuerdo de paz serían consideradas "objetivos legítimos", y de la confiscación de un petrolero con bandera rusa por parte de Estados Unidos, el miércoles.

En la misma nota de esta noche, Rusia añade que golpeó anoche "infraestructura vital en territorio de Ucrania" tanto con misiles de medio y largo alcance de emplazamiento terrestre y marítimo, como con drones de asalto, que habrían alcanzado sus objetivos.

Estos serían, según dice, infraestructuras energéticas y fábricas de producción de aparatos no tripulados en territorio enemigo.

Los medios locales han confirmado que en la capital, Kiev, se han producido un ataque combinado ruso que deja por ahora cuatro muertos y 24 heridos. Entre los asesinados, un paramédico que había acudido a una zona residencial a atender a los heridos por un primer ataque con drones, que fue sorprendido por una segunda andanada de misiles, indica el Servicio Estatal de Emergencias (SES). Hay cinco trabajadores del propio SES y tres médicos más heridos por este ataque.

La policía agrega que hasta las 07:00 hora local se habían documentado daños en seis distritos de la ciudad y, en concreto, se han visto afectados edificios de viviendas de varias plantas y casas, una guardería, garajes, automóviles e infraestructuras. "La policía, junto con los empleados del SES y otros servicios, siguen trabajando en el lugar, registra y documenta las consecuencias de otro crimen de guerra", agrega el comunicado, señala EFE.