¿Qué está pasando en el Ejército chino?: las purgas debilitan el mando y la preparación

Miembros del Ejército Popular de Liberación (EPL) de China marchan durante el ensayo previo al desfile del 80º aniversario del fin de la Segunda Guerra Mundial, el 3 de septiembre de 2025, en Pekín.

Las purgas en curso por corrupción en el Ejército de China están dejando graves deficiencias en su estructura de mando y probablemente hayan obstaculizado la preparación de sus fuerzas armadas, que se están modernizando rápidamente, según declara un importante centro de investigación de defensa a la agencia Reuters.

Es probable que las purgas sean incompletas, a pesar de que hasta ahora han abarcado la Comisión Militar Central suprema, los mandos de operaciones, la adquisición y desarrollo de armas, así como el ámbito académico de defensa, según el Instituto Internacional de Estudios Estratégicos (IISS).

"Desde una perspectiva organizativa, hasta que se cubran las vacantes, el Ejército opera con graves deficiencias en su estructura de mando", declara el tanque de pensamiento, con sede en Londres (Reino Unido), en su Balance Militar anual, una encuesta sobre las fuerzas militares mundiales que constituye una herramienta de investigación clave para los analistas.

El informe se publica después de que los dos generales de mayor rango de China se vieran envueltos en investigaciones disciplinarias en las purgas militares de mayor repercusión en décadas. Zhang Youxia, un veterano aliado militar del presidente Xi Jinping, fue investigado en enero y He Weidong fue expulsado en octubre del año pasado.

La represión ha reducido el cuerpo del mando militar supremo de China, compuesto por siete hombres, a un comité de tan sólo dos personas: el propio presidente de la Comisión Militar Central (CMC), Xi Jinping, y el recién ascendido vicepresidente, Zhang Shengmin.

Si el personal fue ascendido debido a conexiones, armas defectuosas introducidas por problemas contractuales y una moral más baja, "es casi seguro que la purga tendrá un impacto a corto plazo", según el informe. Sin embargo, describió los efectos como "temporales" y añadió que "es probable que la modernización continúe a buen ritmo".

El presidente de la República Popular de China, Xi Jinping, en una imagen de archivo. Buda Mendes/Getty Images

Proyección de poder

Para ello, el informe describió la amplia y asertiva proyección del poder militar de China en el Indo-Pacífico en apoyo de sus reivindicaciones territoriales y su política exterior, señalando un aumento de los despliegues en torno a Taiwán en 2025.

Xi hizo una inusual referencia pública a la represión en un discurso virtual a las fuerzas armadas chinas a principios de este mes.

"El año pasado ha sido inusual y extraordinario", declaró Xi. "El Ejército Popular ha profundizado su formación política, ha abordado eficazmente diversos riesgos y desafíos y ha experimentado una forja revolucionaria en la lucha contra la corrupción".

El informe del IISS señaló que el aumento del gasto militar chino superó sistemáticamente al del resto de Asia en medio de un aumento global de los presupuestos de defensa.

La participación de China en el total regional aumentó a casi el 44 % en 2025, frente a un promedio del 37 % entre 2010 y 2020.