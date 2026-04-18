Irene Pinilla, doctora especializada en longevidad: "No todo lo que parece natural o viral es bueno para tu piel" 

La doctora y divulgadora especializada en longevidad Irene Pinilla, a través de su cuenta de TikTok (@dra.irenepg) ha querido desmentir ciertos trucos de belleza. Y es que muchas de las prácticas de belleza que se han vuelto virales no solo no funcionan, sino que pueden ser perjudiciales para la piel.

"No todo lo que parece natural o viral es bueno para tu piel", advierte. Según explica, algunos de los remedios más populares como aplicar hielo, limón o azúcar directamente a la cara pueden dañar la barrera cutánea y generar inflamación, afectando a largo plazo a la salud y apariencia del rostro.

El ranking viral: del 0 al 10 en cuidado de la piel

En uno de sus vídeos más populares con más de 5 millones de visualizaciones, Pinilla ha elaborado un ranking en el que puntúa hábitos cotidianos según su impacto en la piel. El resultado desmonta varios mitos muy extendidos.

Entre los peor valorados destaca el uso de limón en la cara, al que otorga un 0 sobre 10. La especialista explica que este ingrediente altera el pH de la piel, provoca irritación e incluso puede causar manchas, especialmente si se combina con la exposición solar.

La exfoliación con azúcar recibe la misma puntuación. Aunque suele promocionarse como un método “natural”, en realidad resulta demasiado agresivo y puede provocar microlesiones que empeoran la textura cutánea. Además, el hielo directo sobre la piel tampoco se salva ya que obtiene un 1 sobre 10 por su capacidad para irritar y dañar la barrera cutánea.

Hábitos cotidianos que también pasan factura

Más allá de los remedios caseros, la doctora también señala comportamientos diarios que afectan negativamente a la piel. Dormir menos de seis o siete horas recibe un 0 sobre 10, ya que impide la correcta regeneración celular y acelera el envejecimiento.

Mirar el móvil nada más despertarse, también ha sido valorado con un 0 sobre 10. Según Pinilla, este gesto aumenta el estrés desde primera hora del día, lo que se traduce en mayor inflamación cutánea. Otro hábito perjudicial es lavarse la cara con agua muy caliente obtiene un 3 sobre 10, ya que debilita la barrera protectora y deja la piel más sensible y reactiva.

Lo que sí funciona

Frente a estos errores, la doctora destaca prácticas sencillas pero efectivas. Lavarse la cara con agua fría, por ejemplo, recibe un 8 sobre 10, ya que ayuda a desinflamar y tonificar sin agredir la piel. El uso de pepino frío en los ojos obtiene un 6 sobre 10, con beneficios temporales para refrescar y reducir la hinchazón, siempre que esté recién cortado.

Sin embargo, la clave está en los hábitos a largo plazo. No usar protector solar a diario es, según Pinilla, uno de los errores más graves (0 sobre 10), ya que el daño solar acumulado es uno de los principales responsables del envejecimiento cutáneo. Por el contrario, la constancia diaria en una rutina de cuidado recibe la máxima puntuación.