'Skin flooding', en qué consiste la tendencia de belleza que promete dejar la piel jugosa y por qué no es recomendable para todos

Seguir el ritmo de las tendencias de skincare que surgen cada semana puede ser abrumador, igual que saber cuál de ellas es la mejor para cada tipo de piel. Desde la rutina del cavernícola que abogaba por no utilizar ningún producto —ni siquiera un limpiador— hasta incorporar nuevos activos como el PDNR, conocido popularmente como esperma de salmón.

En los últimos meses se ha sumado la tendencia skin flooding, que no busca otra cosa que conseguir una piel jugosa, hidratada y efecto espejo. Tal y como explica la farmacéutica experta en dermocosmética Celia Martínez, esta tendencia también conocida como skin drenching, es una técnica que "busca inundar la piel con ingredientes humectantes para lograr una hidratación profunda".

Así lo detalla en su libro, Tu piel, tu crush, donde destaca que no es más que otra técnica de layering, es decir, de superposición de productos. "El truco está en aplicar los productos sobre la piel aún húmeda, justo después de la limpieza, para mejorar la penetración de los activos y atraer y retener la máxima cantidad posible de agua de la epidermis", detalla Martínez.

De esta forma, según la farmacéutica, podemos conseguir una piel más jugosa, con las pequeñas arrugas de expresión más suavizadas. Además, a la hora de aplicar los productos, la experta recomienda "aplicar varias capas de un tónico o esencia superhidratante, seguir con un sérum o booster de ácido hialurónico, glicerina o ácido poliglutámico" y terminar con una crema hidratante para intentar que la hidratación se mantenga.

Los pros y los contras de esta tendencia

A pesar de que esta tendencia puede ser útil, no se trata de una receta mágica ni de un remedio milagroso que va a conseguir que la piel se vea más sana o más bonita. De hecho, no siempre es recomendable.

Para Martínez uno de los puntos a favor de esta tendencia es que deja la piel elástica y luminosa, pero un factor en contra a tener en cuenta es que puede "saturar la piel" del rostro, especialmente aquellas con tendencia grasa. Tampoco es especialmente aconsejable para personas que tenga piel con tendencia acneica "porque el exceso de producción y los ingredientes oclusivos pueden empeorar los brotes".

Además, la farmacéutica advierte de que esta rutina deja fuera activos potentes y necesarios para muchas pieles como retinoides, despigmentantes o antioxidantes. La conclusión de Martínez es que puede utilizarse algún día de la semana, pero no adoptarla como una rutina de cuidado diaria.