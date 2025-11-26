Juan Saturno, doctor: "La gente cree que por recetar antibióticos se recuperarán antes, pero no es así"

Usar antibióticos sin receta no solo es peligroso, sino que también contribuye a que cada vez haya más bacterias resistentes. Con este aviso, la Fundación Ecología y Desarrollo (ECODES) ha publicado un decálogo para ayudar a la ciudadanía a entender mejor qué papel tiene en la lucha contra la resistencia a los antimicrobianos (RAM).

El mensaje principal es directo: los antibióticos siempre deben tomarse bajo supervisión médica o veterinaria. No hacerlo puede provocar efectos secundarios, ser totalmente ineficaz y favorecer la aparición de bacterias que ya no responden a estos tratamientos. Además, ECODES recuerda que cuando se usan sin control, los restos del medicamento terminan en el medio ambiente, afectando también a los ecosistemas.

El doctor Juan Saturno, de la Sociedad Española de Médicos Generales y de Familia (SEMG), lo resume así en 65ymas: “La gente cree que por recetar antibióticos se recuperarán antes, pero no es así.” Explica que muchos pacientes esperan salir de la consulta con una receta, aunque tengan una gripe o un resfriado, enfermedades virales que no mejoran con estos fármacos: “Los cuadros gripales necesitan un tiempo, que va a ser el mismo si se toma antibiótico o si no”.

Según ECODES, la resistencia a los antimicrobianos es ya uno de los mayores retos en salud pública. Cada año, se calcula que unas 4.000 personas mueren en España por infecciones resistentes y 35.000 en Europa, con un coste sanitario que ronda los 1.500 millones de euros.

Para hacer frente a esta situación, la iniciativa Prevención y Salud Global, pilares para un futuro sostenible —impulsada por ECODES y Pfizer junto a más de veinte expertos y entidades— propone una serie de recomendaciones dirigidas a la ciudadanía. Entre ellas, mantener al día las vacunas, lavarse las manos con frecuencia, especialmente si se convive con mascotas, y no interrumpir nunca un tratamiento antibiótico aunque los síntomas hayan mejorado.

El catedrático y asesor de la OMS, Bruno González-Zorn, recuerda que las bacterias pueden pasar fácilmente entre humanos y animales: las de las mascotas se parecen más a las de sus dueños que a las de otras personas. También insiste en el papel clave de las vacunas para reducir las infecciones y, con ello, la necesidad de tomar antibióticos.

La pediatra Marisa Navarro, de la Asociación Española de Pediatría (AEP), subraya la importancia del calendario vacunal a lo largo de toda la vida, desde el embarazo hasta la vejez, incluyendo las vacunas estacionales contra gripe y COVID.

El decálogo también recomienda cuidar la higiene en casa y en la cocina, dormir bien, comer de forma equilibrada, usar transportes menos contaminantes y, sobre todo, depositar los restos de antibióticos en las farmacias mediante el Punto SIGRE, para evitar que terminen en el entorno.

Además, se ha elaborado un segundo decálogo enfocado a las políticas públicas. En él, los expertos piden reforzar la vigilancia ambiental de la RAM, impulsar el enfoque One Health en todas las administraciones y reducir la huella ecológica del sistema sanitario.