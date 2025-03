La enfermedad del oído sin cura que afecta a 4 millones de españoles: causa ansiedad y solo esta fruta la combate

Un 14% de adultos en todo el mundo, según los datos de Europa Press, padecen tinnitus. En España, son alrededor de cuatro millones de pacientes los que la tienen. Se trata de una patología caracterizada por la percepción de un sonido que no procede de ninguna fuente externa y que el resto de personas no pueden escuchar.

Así lo describe el National Institute on Deafness and Other Communication Dissorders, del National Institutes of Health (NIH), dependiente del gobierno estadounidense. Esta institución ha recogido, además, los distintos tipos de sonido que perciben los pacientes. Algunos notan un rugido; otros, un zumbido. "En casos graves, el tinnitus puede provocar ansiedad o depresión", apostillan.

No se trata de una patología que se pueda curar. Tal y como apunta NIH, la manera de tratar el tinnitus tiene que ver con conocer la causa del mismo y abordarlo desde ahí. Entre las razones que pueden llevar a padecerlo se encuentran algunos medicamentos, la infección de oído, la exposición al ruido o, incluso, lesiones de cabeza y cuello.

Entre las terapias para tratarlo que menciona el NIH se encuentran las terapias de sonido, algunos fármacos y la terapia conductual.

Por otro lado, Europa Press ha recogido un estudio realizado en el Hospital de la Universidad de Medicina Tradicional China de Chengdu (China) que ha concluido que la dieta también podría influir en el riesgo de desarrollar tinnitus. Concretamente, un consumo mayor de fruta, fibra dietética, productos lácteos y cafeína.

Los investigadores del estudio, publicado en BMJ Open, aseguran que sus conclusiones y hallazgos no permiten esclarecer una relación causal directa y que sus resultados han de interpretarse con cautela, dado que la evidencia es de baja calidad.