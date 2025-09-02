Los carniceros se ponen de acuerdo en cuál es el mejor filete para cada comida

La elección de un buen filete no es siempre es fácil. Pero hay una serie de claves, que nos aconsejan los carniceros que deberíamos de tener en cuenta cuando vayamos a hacer la compra o cuando pensemos en la receta concreta que queremos hacer con esa carne. Es decir, es cuestión de saber lo que a uno le gusta, de cómo quiere utilizarlo .

El mejor consejo es: "Elige el filete que te dé hambre", es decir, no te conformes con lo que crees que deberías querer. Piensa en el filete como un capricho especial y elige lo que te entusiasme. Así lo aseguran los expertos en recetas de la web estadounidense Simple recipes tras consultar a diversos expertos en distintos tipos de carnes.

Una de las expertas, de Richmond, en el Estado de Virginia, Tanya Cauthen, explica: "Un filete grueso es más fácil de cocinar que uno delgado", así que, sobre todo a la hora de asar a la parrilla , elige un corte con un poco más de grosor. «Así que para un filete de este tipo para dos personas, recomiendo un grosor de entre 3,8 y 5 cm. Y para un chuletón, más bien de 3,8 cm. Eso permite sellar bien cada lado y luego aplicarle calor indirecto", añade.

Hade Hennessee-Golden, de Nueva York, comparte la idea de "conócete a ti mismo" antes de elegir el tipo de carne que debes elegir. "Identificar tus prioridades al elegir un buen filete es fundamental". En su establecimiento, The Meat Hook, situado en la zona Brooklyn, suele preguntar a sus clientes para ayudar a escoger: "¿Te gusta algo con o sin hueso, algo con grasa o algo magro? Y si tuvieras que elegir entre sabor y textura, ¿qué elegirías?", según relata. La elección "es cuestión de gustos, por lo que es importante comprender sus preferencias antes de comprar", añade.

Por otra parte, Alex Import, de Charlottesville, en el Estado de Virginia, es de la opinión de que “el mejor filete es el que se corresponde con tu plato y estilo de preparación, proveniente de un animal criado y alimentado con esmero”. A partir de ahí, afirma, “adapta la elección de la pieza de carne a tu plan y piensa en las cualidades que buscas al morder . Comienza a escoger pensando primero en el plato no en la carne, es decir, en sentido inverso”.

El consejo de Import es que si buscas un bocado rico, carnoso y con textura, prueba un filete Bavette., conocido también como "vacío" o "filete de falda". Pero, si prefieres algo magro, dulce y tierno, opta por los tríceps y cortes como la paletilla o el filete ranch, que es lo que se conoce también como "filete de paleta de corte central".

Al final, aconseja este experto en carnes, puedes compartir tus preferencias con tu carnicero local y dejar que te guíe el resto del proceso, dice Import. "Llévale tu plan al carnicero e inicia una conversación; confía en tu proveedor y sigue sus recomendaciones sobre el corte y la preparación del plato acabará con un buen resultado", concluye.