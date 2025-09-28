Los médicos responden a los que creen que un piercing en la oreja acabará con su problema de migraña

Hay personas que padecen migrañas que, desde hace un tiempo, están empezando a recurrir para intentar curarlas a tratamientos no convencionales, incluidas las perforaciones en las orejas, como la perforación denominada del daith o del trago, que se dice que afectan las terminaciones nerviosas y supuestamente reducen los dolores de cabeza.

En concreto, la perforación daith se realiza en un pequeño pliegue de cartílago dentro de la oreja, sobre el canal auditivo. La perforación del trago se realiza en el cartílago que cubre la entrada de la oreja, según publica TSN. Algunas personas han comunicado una reducción de los síntomas de la migraña después de este procedimiento.

Sin embargo, los médicos enfatizan que no hay evidencia científica de la efectividad de este método y que lo más probable es que se trate de un efecto placebo.

Es más, los expertos advierten de que los riesgos son bastante reales: infecciones, dolor prolongado, hinchazón, cicatrices y curación prolongada, que puede tardar incluso seis meses en llegar a cicatrizar. Además, si la intervención la hace una persona no cualificada, puede realizarla en un lugar o en una posición que provoque dolores a la persona que se ha sometido a ello.

Así que aconsejan no confiar en ningún truco, sino tratar las migrañas con métodos probados: medicamentos, un estilo de vida saludable o fisioterapia. Se trata de una enfermedad en la que los tratamientos deben ser personalizados, ya que los síntomas, frecuencia e intensidad en la que se presenta varía enormemente entre unos casos y otros.