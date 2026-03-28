Los neurocientíficos advierten de que el "ayuno de dopamina" que se vende en redes sociales para la concentración "es una tontería": la dopamina es para aprender

Entre distraerse con el paso de una mosca y lograr concentrarse a fondo hay un gran camino. Se trata de completar una tarea en el trabajo sin interrupciones o leer un libro sin mirar el teléfono, cuestiones que requieren una concentración sostenida, algo que a muchas personas les falta. Ahora, dos nuevas investigadores del cerebro explican cómo puedes mantener la concentración durante más tiempo, según publica Welt am Sommtag.

Sobre la capacidad de concentración humana, la comparación con otros animales de la naturaleza para intentar explica esta capacidad no suele ser demasiado halagadora: menos concentrado que un pez dorado. A los ocho segundos nos desviamos del tema. Cualquiera que haya leído hasta aquí ya ha superado este límite tan citado.

Sin embargo, la comparación con el pez dorado no proviene de un estudio científico, sino de un informe de marketing de Microsoft de 2015. La empresa quería llamar la atención sobre los cambios en los hábitos de consumo de medios. Desde entonces, el consumo general de medios ha aumentado, junto con la preocupación por la disminución de la capacidad de atención.

Un vistazo a las redes sociales revela numerosas estrategias para mejorar la concentración: listas de reproducción para la productividad, ejercicios de respiración, ayuno de dopamina. Pero, ¿qué es lo que realmente potencia la concentración? Muchas personas sienten que la sociedad se está desviando cada vez más rápido, perdiéndose en el "Solo un vistazo rápido" y terminando con "¿Dónde estaba?". "Cuando ponemos a prueba la concentración en una habitación insonorizada, los adultos, los niños y los adolescentes pueden concentrarse tan bien hoy como lo hacían hace 20 años", afirma el investigador Martin Korte.

Este neurocientífico investiga las bases celulares de la formación de la memoria en la Universidad Técnica de Braunschweig. Explica que no se detecta ningún deterioro estructural ni siquiera en el lóbulo frontal, la zona del cerebro responsable, entre otras cosas, de la planificación y la memoria de trabajo.

Los investigadores llegan a conclusiones distintas según lo que se mida. En 2024, un grupo de investigación liderado por la psicóloga Denise Andrzejewski de la Universidad de Viena analizó 179 estudios con aproximadamente 21.000 participantes de 32 países. Los científicos no encontraron evidencia de una disminución general en el rendimiento de la concentración. Por el contrario, los datos incluso mostraron un ligero aumento a lo largo de las décadas.

Los resultados difieren cuando, en lugar de evaluar el rendimiento en las pruebas, se examina el comportamiento en pantalla. La psicóloga Gloria Mark, de la Universidad de California, ha estado observando desde 2004 cuánto tiempo permanecen las personas en una tarea informática antes de cambiar a otra ventana. Se dice que este periodo se ha reducido de un promedio de dos minutos y medio a 47 segundos. Sin embargo, aún se debate si esto refleja una menor capacidad de atención o simplemente un cambio en los hábitos de trabajo.

Otro científico, Henning Beck, advierte sobre una idea errónea muy extendida. Beck, doctor en neurociencia y autor de varios libros de divulgación sobre el funcionamiento del cerebro y el aprendizaje, afirma: "La concentración sigue considerándose el máximo nivel de productivida"». Sin embargo, argumenta que mantener la concentración no es ni realista ni beneficioso. "El cerebro humano no es bueno para trabajar con concentración absoluta". Quienes se mantienen concentrados exclusivamente pueden pasar por alto lo crucial. "La clave para concentrarse reside en saber cuándo dejar que la mente divague. Eso es lo que se necesita para que surjan ideas creativas e innovadoras", asevera.