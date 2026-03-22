Fernando Mora, neurocientífico y psiquiatra: "No cojas la pantalla nada más levantarte: estás activando la dopamina más tóxica del día antes de que el cerebro arranque"

Los expertos recomiendan no usar el móvil nada más levantarte ni exponerse a su luz y estímulos. Es más nocivo de lo que piensas.

Mirar el móvil nada más despertarte se ha convertido en un gesto automático, pero no deberías. Notificaciones, redes sociales, mensajes… Lo que parece inofensivo puede tener un impacto directo en tu cerebro. El neurocientífico y psiquiatra Fernando Mora lo resume de forma contundente: activar estímulos digitales a primera hora supone disparar la dopamina en un momento en el que el cerebro aún no está preparado.

Y no es cualquier dopamina. Es, según explica en el podcast Tengo un Plan, una activación rápida, artificial y poco regulada, que condiciona cómo te vas a sentir el resto del día.

La primera hora del día: clave para el cerebro



Al despertar, el cerebro entra en una fase de transición. No está completamente activo ni completamente en reposo. Es un momento especialmente sensible para los sistemas neuroquímicos.

Aquí entran en juego tres protagonistas:

Dopamina : motivación y recompensa.

: motivación y recompensa. Serotonina : estado de ánimo.

: estado de ánimo. Cortisol: activación y respuesta al estrés.

El problema es que el móvil introduce un estímulo inmediato y muy potente, que altera ese equilibrio antes de que se establezca de forma natural.

Las notificaciones, vídeos cortos o redes sociales generan pequeñas recompensas constantes que disparan la dopamina de forma rápida y desordenada. Resultado: el cerebro empieza el día en modo sobreestimulado.

La 'dopamina fácil' que desajusta tu día



La dopamina no es mala. Es esencial. Pero el contexto importa. Cuando se activa de forma natural —por ejemplo, con luz solar o ejercicio— genera motivación sostenida. En cambio, cuando se activa con estímulos rápidos y constantes, como el móvil, puede generar un efecto rebote: más necesidad de estímulos durante el día, menor tolerancia al aburrimiento y dificultad para concentrarse. Es lo que algunos expertos llaman 'dopamina fácil'.

Fernando Mora advierte que empezar el día así puede condicionar tu rendimiento y tu estado emocional durante horas.

Qué recomienda la neurociencia al despertar



El propio Mora apunta a hábitos sencillos pero efectivos para regular correctamente el cerebro desde primera hora:

Luz natural : clave para activar serotonina. Levántate y ve a la ventana a ver el día, o mejor aún, sal un rato fuera para recibir los rayos del sol.

: clave para activar serotonina. Levántate y ve a la ventana a ver el día, o mejor aún, sal un rato fuera para recibir los rayos del sol. Movimiento o ejercicio : favorece dopamina y noradrenalina de forma equilibrada, así que mejor aún si te levantas y sales a pasear o ejercitarte.

: favorece dopamina y noradrenalina de forma equilibrada, así que mejor aún si te levantas y sales a pasear o ejercitarte. Evitar pantallas al despertar: permite una activación progresiva.

La serotonina, por ejemplo, está directamente relacionada con el estado de ánimo. Cuando está equilibrada, te sientes bien. Cuando baja, aparecen ansiedad o apatía. La exposición a la luz, el ejercicio físico y la dieta rica en triptófano la favorecen.

La energía mental también depende de la noradrenalina



Otro elemento clave es la noradrenalina, responsable de la energía mental y la vitalidad emocional. No se trata de estar feliz o triste, sino de tener fuerza para hacer cosas. Cuando baja, aparece una sensación muy común: cansancio mental, falta de motivación y apatía.

Según explica Mora, se puede estimular de forma saludable con: ejercicio aeróbico, exposición a la luz y estímulos físicos como el agua fría.

El error más común: empezar el día en piloto automático



El problema no es solo usar el móvil. Es cuándo lo usas. Nada más despertarte, el cerebro aún está configurándose. Si lo primero que haces es consumir estímulos intensos, estás marcando el tono del día. Si comienzas con prisa, aumenta la reactividad y baja la concentración para todo el día.

La advertencia de Fernando Mora no es exagerada. Está alineada con lo que sabemos sobre neurociencia básica: los primeros minutos del día condicionan la química cerebral, así de simple.