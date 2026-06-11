Comparan este momento de la visita de León XIV a Madrid con este de Barcelona y parece que hay una opinión unánime

La Sagrada Familia y un momento de Gálvez y Pardo en el Bernabéu

El papa León XIV está a punto de terminar su viaje de Estado a España en Canarias, donde tiene previsto aterrizar este mismo jueves. Antes, el sumo pontífice ha estado primero en Madrid y después en Barcelona, donde ha acudido a todo tipo de eventos.

Los comentarios durante los actos de Madrid se sucedieron en redes sociales ya que muchos consideraban que fueron algo deslavazados, sobre todo uno de ellos: el del estadio Santiago Bernabéu.

El vicario de cristo en la Tierra acudió al estado del Real Madrid para reunirse con la comunidad diocesana de Madrid en un acto conducido por Christian Gálvez y por Patricia Pardo, ambos presentadores de televisión.

El acto, además de distintas actuaciones musicales, tuvo también una narración deportiva hecha por Manolo Lama y por Paco González donde cantaban los goles que había metido la iglesia.

"Supongo que para un jugador de fútbol hacer un gol en este estadio es algo que les marca la vida, pero hoy la iglesia de Madrid ha hecho un golazo para siempre", dijo el pontífice ante 70.000 personas.

Todos estos comentarios han crecido de forma exponencial en redes, sobre todo después del espectacular evento que tuvo lugar el miércoles por la noche ante la Sagrada Familia.

La cuenta Madrid Decadente ha querido comparar los dos eventos y ha dejado su clara preferencia: "Madrid vs Barcelona. En Madrid no tenemos la Sagrada Familia pero durante la visita del Papa sí se podía haber hecho algo espectacular en El Retiro, La Puerta de Alcalá, Gran Vía o La Plaza Mayor. En su lugar elegimos hacer esto".

En el vídeo de Madrid se puede ver a Christian Gálvez decir que puede asegurar que la Iglesia de Madrid "va a marcar goles". En otro vídeo, el espectacular juego de drones y luces para rendir homenaje a Gaudí y para celebrar la inauguración de una de las torres del monumento catalán.