Eva Longoria y Tony Parker se reencuentran 15 años después de su polémico divorcio

Fueron una de las parejas que más dio que hablar en el Hollywood de mediados de los 2000: la actriz Eva Longoria, que vivía un momento dorado por su papel en Mujeres desesperadas, y el exjugador de la NBA y capitán de la selección francesa de baloncesto, Tony Parker.

Longoria y Parker eran habituales de prácticamente todas las alfombras rojas y eventos de Hollywood durante los cuatro años que duró su relación, entre 2003 y 2011 con una boda celebrada en 2007.

Sin embargo ese divorcio de 2011 se vio rodeado de numerosos rumores de infidelidad por parte del entonces jugador de la NBA, por lo que no había atisbo de buena relación entre ellos. Hasta 15 años después.

La actriz ha compartido una historia en su cuenta de Instagram en la que aparece junto a unas amigas y, sorprendentemente, también junto a Tony Parker, con quien demuestra tener una relación cordial.

"Miren quién vino de visita… el único e inigualable TP @tonyparker09", ha escrito junto a la instantánea. La imagen ha tenido lugar durante el rodaje de su programa Eva Longoria: Searching for France, un formato con el que la actriz recorre diferentes rincones del país para descubrir su cultura, historia y gastronomía. De ahí, que aparezcan en delantal de cocina junto al francés Parker.

En el momento de su divorcio, la pareja alegó "diferencias irreconciliables", pero fuentes cercanas a Longoria aseguraron que la actriz habría encontrado cientos de mensajes de la mujer de otro jugador de la NBA en el móvil de Parker. "Está destrozada, quiere que lo sepamos", dijo a E! Online su amigo Mario López.

La actriz ha dejado claro en numerosas entrevistas que su relación con Parker le ha marcado buena parte de su trayectoria. "Estuve con él ocho años. Ese es el tiempo que llevo cosechando éxitos. Ese es el tiempo que llevo construyendo mi fortuna. Esta vida con él significó muchísimo", señaló en una entrevista con The Conversation en 2012.

Longoria está casada desde 2016 con José Bastón, con quien tiene un hijo de 8 años, mientras que Parker se casó en 2014 con la periodista Axelle Francine, de quien se divorció en 2020 tras dos hijos en común.