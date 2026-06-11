Nomopongo: María Jesús Montero será senadora por Andalucía

El PSOE ha caído respecto a las elecciones andaluzas de 2022

El PSOE de Andalucía designará a su secretaria general, María Jesús Montero, como senadora por la comunidad, cámara donde coincidirá con los exsecretarios generales de los socialistas andaluces Juan Espadas y Susana Díaz.

Según han confirmado a EFE fuentes del partido, Montero accederá al acta de senadora por designación autonómica tras la renuncia de uno de los tres representantes en la Cámara Alta que corresponden al PSOE tras las elecciones autonómicas del 17 de mayo.

El senador que dejará su escaño para dejar paso a Montero será Víctor González Fernández, según han apuntado fuentes del partido, toda vez que Espadas y Díaz mantendrán su puesto en la Cámara Alta.

Montero, que fue candidata a la Presidencia de la Junta y es vicesecretaria general del PSOE, compatibilizará su escaño en el Senado con la portavocía del grupo socialista en el Parlamento andaluz.