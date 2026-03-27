Jordi Cruz, cocinero, da su truco sencillo e infalible para freír un filete en una sartén de acero inoxidable sin que se pegue

El cocinero Jordi Cruz, jurado del programa de TVE MasterChef y dueño del restaurante ABaC, ha dado un truco sencillo e infalible para freír carne en una sartén de acero sin que la comida se pegue.

El consejo tiene valor porque este tipo de sartenes están muy en auge, ya que no tienen teflón, algo que sí llevan las antiadherentes. Mario Sánchez, tecnólogo de alimentos, ha explicado en alguna ocasión que el teflón es el nombre comercial de un recubrimiento antiadherente que se aplica en sartenes: "El problema principal no es el teflón como tal, sino los PFA's (compuestos químicos sintéticos) que recubren el teflón para que quede adherido a la sartén".

"Sartenes hay muchas y las de acero son muy particulares: aguantan muchas temperaturas, son muy resistentes, pero tienen tendencia a pegarse", señala Jordi Cruz, destacando justo el motivo por el que muchos usuarios prefieren no usarlas.

La clave es el efecto Leidenfrost

"Para que eso no pase tenemos que buscar una temperatura alta. Cojo una cucharadita de agua y estas gotitas de agua bailan. Esto se llama efecto Leidenfrost y significa que está muy calentita y que la humedad no se pega. Y es justo lo que buscamos. Tenemos la sartén perfecta para trabajar, cogemos lo que queramos asar, mínima grasa y lo metemos en la sartén", muestra.

"Si es una carne o un pescado, ¿qué vamos a hacer? No la vamos a tocar. Miraremos los laterales y esperaremos que se pongan bien doraditos. Cuando la sartén ya esté muy caliente y estemos asando bien, podemos bajar un poquito para que no se caliente tanto y se dore lento, tranquilo, y logremos un dorado intenso y bonito", explica.

"Cuando vemos que está doradita la parte que queremos marcar, damos la vuelta y la podemos mover por la sartén, que está bien calentita, y vamos a terminar de asar esta pechuga. Como veis, el dorado es una fantasía: no hemos tocado y nos ha quedado doradita , preciosa", celebra.

Trucos para limpiarla con facilidad

Luego, Jordi Cruz aborda otro problema: cómo limpiarlas, ya que la grasa y la suciedad también se pegan de lo lindo. "Echamos un poquito de agua y la vamos a desgrasar. Pondremos un jabón suavecito y frotaremos con delicadeza. Los primeros días os va costar un poquito más limpiarla, pero irá formando pátina a medida que la vayáis utilizando y cada vez será más antiadherente y más fácil limpiarla. Es una sartén que, si la mimáis, os va a durar para toda la vida", garantiza.